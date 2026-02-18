ARÉNA - PODCASTOK
A couple of unrecognizable food bank volunteers pass a stack of diapers to sort along with blankets and canned goods.
Nyitókép: SDI Productions/Getty Images

Az „Együtt a babákért” nem egyszerű pelenkaosztás

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Idén is folytatódik a Katolikus Karitász és a DM „Együtt a babákért” programja. A drogérialánc 260 üzlete jelképes „keresztszülőséget” vállal a nehéz sorsú családok életében, és fél évre elegendő pelenkát biztosít 260 rászoruló kisgyermeknek. A Karitász emellett szociális támaszt nyújt az érintetteknek. A szervezet országos igazgatója, Zagyva Richárd beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Több mint 16 éve kezdődött az Együtt a babákért elnevezésű program, amely során a Katolikus Karitász önkéntesei egy üzlethálózattal összefogva azért dolgozik, hogy rászoruló gyermekes családoknak hosszú távon tudjanak segíteni, legyen az a helyzet különleges krízis, ikerszületés, vagy olyan nehézség, ami anyagilag ró különösen súlyos nehézséget a családra.

De ez, mint az InfoRádió Zagyva Richárdtól, a Karitász országos igazgatójától megtudta, nem egyszerű pelenkaosztás, hiszen hosszú távon szeretnének a családok mellett állni, őket segíteni.

A DM célja pedig az volt az akció elején, hogy az összes üzletük jelképesen felelősséget tudjon vállalni, ezért kerül a támogatási rendszerbe 260 család, a 260 boltnak megfelelően, sok esetben akár fél évnyi pelenka biztosításával – 7500 doboz pelenka, 27 millió forint értékben áll rendelkezésre.

Az érintett családokat a Karitász előre feltérképezi és fel is készíti az együttműködésre, a cél ugyanis az, hogy az öngondoskodás felé lépjen egyet a rászoruló család.

A program bő másfél évtizedes tapasztalata, hogy ez jó és termő együttműködés, az önkéntesek folyamatosan látogatják a családokat, egyéb nehézségekről is tudomást szereznek, segítséget nyújtanak abban is, hogy miként tudnak a családok esetleg takarékoskodni, előrelépni a mindennapjaikban, vagyis a két pillér

  1. a tárgyi segítség és
  2. a szociális munka.

Zagyva Richárd elmondta még, rendkívül szerteágazók az okok, hogy miért szorul egy-egy család segítségre,

  • voltak már ötösikreknél,
  • veszített el család kulcsfontosságú családtagot,
  • anyagilag is sokan kerülnek bajba,
  • tartós betegség is sújthat családokat.

Emiatt a segítség is mindig egyedi.

