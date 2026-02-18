Vérfürdő a hokimeccsen: tüzet nyitott családjára a magát nőként azonosító férfi

A hétfői, összesen három halottat és három sebesültet követelő bűncselekményről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az 56 éves Robert Dorgan, aki a Roberta Esposito nevet használta, az erőszakos cselekmény után saját magával is végzett.

A támadásban megsebesült a család egy barátja és Dorgan korábbi feleségének partnere.

Tina Concalves, Pawthucket város rendőrparancsnoka elmondta, hogy egy meg nem nevezett személy közbelépésének köszönhetően a lövöldözés gyorsan véget ért. Hozzátette, hogy a Robert Dorgan minden jel szerint öngyilkosságot követett el, de a nyomozás még zajlik a részletek megállapítása érdekében.

Az elkövető Robert Dorgan egy helyi hajóépítő üzemben dolgozott, az eset nyomán megkérdezett kollégái hirtelen haragúként írták le, akinek többször volt hangos vitája munkahelyén.