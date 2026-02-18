ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.85
usd:
318.99
bux:
0
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Korábbi feleségét és felnőtt gyerekét lőtte le egy magát nőként azonosító férfi egy ifjúsági jégkorongmérkőzésen – közölték Rhode Island állam hatóságai kedden. (Photo by Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images)
Nyitókép: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Vérfürdő a hokimeccsen: tüzet nyitott családjára a magát nőként azonosító férfi

Infostart / MTI

Korábbi feleségét és felnőtt gyerekét lőtte le egy magát nőként azonosító férfi egy ifjúsági jégkorongmérkőzésen – közölték Rhode Island állam hatóságai kedden.

A hétfői, összesen három halottat és három sebesültet követelő bűncselekményről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az 56 éves Robert Dorgan, aki a Roberta Esposito nevet használta, az erőszakos cselekmény után saját magával is végzett.

A támadásban megsebesült a család egy barátja és Dorgan korábbi feleségének partnere.

Tina Concalves, Pawthucket város rendőrparancsnoka elmondta, hogy egy meg nem nevezett személy közbelépésének köszönhetően a lövöldözés gyorsan véget ért. Hozzátette, hogy a Robert Dorgan minden jel szerint öngyilkosságot követett el, de a nyomozás még zajlik a részletek megállapítása érdekében.

Az elkövető Robert Dorgan egy helyi hajóépítő üzemben dolgozott, az eset nyomán megkérdezett kollégái hirtelen haragúként írták le, akinek többször volt hangos vitája munkahelyén.

Kezdőlap    Külföld    Vérfürdő a hokimeccsen: tüzet nyitott családjára a magát nőként azonosító férfi

gyilkosság

rhode island

jégkorong

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg
A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, a befektetők attól tartanak, hogy a vállalatok beruházásai már túlzott szintet értek el, miközben a technológia diszruptív hatása miatt is aggódnak egyes szektorokban. Részben az AI-val kapcsolatos fennálló aggályok miatt bizonytalan kereskedést láttunk tegnap az amerikai tőzsdéken. Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül viszont a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak emelkedésre van kilátás, bár a mozgások várhatóan mérsékeltek lesznek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség

Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség

Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

Witkoff says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 08:08
Fordulat Genfben? Előrelépésről beszél az amerikai különmegbízott
2026. február 18. 07:44
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg
×
×
×
×