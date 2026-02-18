Márciusban emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen egy újságíró meglökése miatt

Várhatóan márciusban vádat emelhetnek a garázdasággal gyanúsított Ruszin-Szendi Romulusz ellen, akinek az ügyében nemrég fejezte be a nyomozást a rendőrség – írja a Magyar Nemzet.

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt állítólagos többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, és a politikus többször is meglökte a riportert. A Mandiner videót is készített az esetről.

Emiatt tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása pedig a közelmúltban történt meg.