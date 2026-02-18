ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 18. szerda
Nyitókép: Pixabay

Napszemüvegbe rejtett kamerával vette fel az együttléteket, majd kitette a netre

Infostart

Ghána egy orosz blogger kiadatását kéri, aki „csajozóművészként” érkezett az országba, titokban videóra vette szexuális kapcsolatait, majd a nők beleegyezése nélkül közzétette a felvételeket.

A gyanúsított feltehetően már elhagyta az afrikai országot, a hatóságok azonban az Interpol segítségével is keresik – írja az Index a BBC alapján. Ghána hivatalosan kéri majd egy orosz férfi kiadatását, akit azzal vádolnak, hogy illegálisan, titokban rögzítette szexuális kapcsolatait több nővel, majd az érintettek beleegyezése nélkül megosztotta a felvételeket az interneten.

Azonosították a férfit:

egy harmincas éveiben járó, magát „csajozóművésznek” (Pick Up Artist) nevező orosz online blogger. A férfi Ghánába utazott, hogy titokban filmre vegye a találkozóit.

A gyanúsított egy rejtett kamerával felszerelt napszemüveget használt egyes felvételek készítéséhez, amelyeket aztán a közösségi oldalakon osztott meg.

Sam George ghánai technológiai miniszter elmondta: az orosz állampolgár megsértette Ghána kibervédelmi törvényeit. „Azt az urat keresni fogjuk, minden rendelkezésünkre álló eszközt mozgósítunk, az Interpollal együttműködve” – szögezte le a miniszter. „Kérni fogjuk az orosz hatóságokat – ezért is hívtam meg az orosz nagykövetet –, hogy működjenek együtt bűnüldöző szerveinkkel. Azt akarjuk, hogy hozzák vissza Ghánába, adják ki, és nézzen szembe törvényeink szigorával” – fogalmazott.

A miniszter hozzátette, hogy ha a gyanúsított nem tér vissza Ghánába, távollétében fogják elítélni. A kiadatási kérelem teljesítése azonban komoly akadályokba ütközhet, mivel Oroszország – szélsőséges eseteket leszámítva – nem adja ki állampolgárait külföldi hatóságoknak.

Az előzetes nyomozás alapján a gyanúsított már feltehetően elhagyta az országot, ez azonban „nem csökkenti tette súlyát, sem az állam felelősségét az elszámoltatás érdekében tett lépésekért”.

A ghánai 2020-as kiberbiztonsági törvény értelmében aki gyermekekről vagy felnőttekről intim képeket tesz közzé beleegyezésük nélkül, akár 25 év szabadságvesztéssel is sújtható.

