2026. február 18. szerda Bernadett
Színes fényfüggöny a Balatonnál, az északi part felett.
Nyitókép: Időkép/Bánkuti Letícia

Festeni sem lehetne szebbet: ilyen csodálatos volt kedden a balatoni naplemente – képek

Infostart

A lemenő nap fénye olyan szögben érte a lehulló esőcseppeket, hogy gyönyörű szivárvány jelent meg a horizonton.

Kedden késő délután és kora este lenyűgöző látványban volt részük a Balaton környékén élőknek, ugyanis amikor a nap lemenőfélben volt, délután 5 óra előtt nem sokkal egy záporos góc érte el a magyar tengert észak, északnyugat felől, ami olyan képet varázsolt az égboltra, mintha egy festményt látnánk.

Az Időkép azt írja, kedden a Balaton északi partja felett sötét, csapadékkal telt felhők gyülekeztek, de a lemenő nap fénye olyan szögben érte a lehulló esőcseppeket, hogy intenzív szivárvány jelent meg a horizonton a virgák nyomában. Egy fotósnak hattyúkat is sikerült lencsevégre kapnia a színes fényfüggöny előtt.

Forrás: Időkép/Elod123
Forrás: Időkép/Elod123

A festői látványt a déli parton, Fonyódon is megörökítették, ahol teljes nyugalom honolt az esőfüggöny megjelenésekor. A csodás februári alkonyat és az arra kóborló cella némi örömöt csempészett a hideg, téli időszakba, az elmúlt hetek zord időjárása után.

Forrás: Időkép/Tpiros
Forrás: Időkép/Tpiros

A szerda csendes, a legtöbb helyen fagyos idővel indult, ám a Dunántúl északkeleti részén már többfelé erősen fúj a szél. Napközben általában 5 és 10 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, késő estére -3 és +2 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Időkép/Tpiros
Forrás: Időkép/Tpiros

2026. február 18. 07:56
2026. február 18. 06:24
„Nyugat-Európát a Balkánnal” – Újabb infók láttak napvilágot az M9-esről
