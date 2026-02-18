Festeni sem lehetne szebbet: ilyen csodálatos volt kedden a balatoni naplemente – képek

Kedden késő délután és kora este lenyűgöző látványban volt részük a Balaton környékén élőknek, ugyanis amikor a nap lemenőfélben volt, délután 5 óra előtt nem sokkal egy záporos góc érte el a magyar tengert észak, északnyugat felől, ami olyan képet varázsolt az égboltra, mintha egy festményt látnánk.

Az Időkép azt írja, kedden a Balaton északi partja felett sötét, csapadékkal telt felhők gyülekeztek, de a lemenő nap fénye olyan szögben érte a lehulló esőcseppeket, hogy intenzív szivárvány jelent meg a horizonton a virgák nyomában. Egy fotósnak hattyúkat is sikerült lencsevégre kapnia a színes fényfüggöny előtt.

Forrás: Időkép/Elod123

A festői látványt a déli parton, Fonyódon is megörökítették, ahol teljes nyugalom honolt az esőfüggöny megjelenésekor. A csodás februári alkonyat és az arra kóborló cella némi örömöt csempészett a hideg, téli időszakba, az elmúlt hetek zord időjárása után.

Forrás: Időkép/Tpiros

A szerda csendes, a legtöbb helyen fagyos idővel indult, ám a Dunántúl északkeleti részén már többfelé erősen fúj a szél. Napközben általában 5 és 10 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, késő estére -3 és +2 Celsius-fok közé hűl le a levegő.