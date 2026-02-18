ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.99
usd:
319.18
bux:
124907.35
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Traffic cones
Nyitókép: Getty Images/JazzIRT

„Nyugat-Európát a Balkánnal” – Újabb infók láttak napvilágot az M9-esről

Infostart / MTI

Az M9-es gyorsforgalmi út 51-es és 53-as főút közötti, mintegy 60 kilométeres szakasza szűkebb értelemben Szekszárdot és Tompánál a szerb határt, tágabb értelemben azonban Nyugat-Európát fogja összekötni a Balkánnal – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) útépítésekért felelős helyettes államtitkára kedden a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalmán.

Pántya József a környékbeli települések vezetőinek tartott beszámolón kiemelte: a fejlesztéssel Magyarországnak olyan területe fog feltárulni, ahol eddig nem volt gyorsforgalmi úthálózat. Ez az 59 kilométeres szakasz hiánypótló beruházása lesz a magyarországi gyorsforgalmi úthálózatnak – mutatott rá.

A helyettes államtitkár elmondása szerint igyekeztek a tervezést abba az irányba vinni, hogy ne csak egy 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi út szelje át a határt, hanem ahol országos közút keresztezi a szakaszt, ott lehetőség szerint csomópontot alakítsanak ki. Ezáltal megteremtik az ott élők, közlekedők bekötését is a gyorsforgalmi hálózatba – tette hozzá.

Pántya József ismertette, a beruházás tervezése nettó 6 milliárd forintba kerül, amit hazai forrásból fedeznek, a végleges kiviteli tervek pedig 2027-re várhatók.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta, az elmúlt években megváltoztak Dél-Európában a személy- és áruszállítási főútvonalak. Így ez a terület véleménye szerint alapvetően nyertese lesz a fejlesztésnek, mivel az útfejlesztésen kívül a térséget egyéb infrastrukturális beruházások is érinthetik.

Az államtitkár ismertette: ezt a beruházást teljes mértékben a minisztérium felügyeli. Az építészet stratégiai ágazat, és elválaszthatatlan a térségfejlesztéstől – jelezte, hozzátáve, hogy ez a beruházás a legnagyobb ilyen típusú fejlesztés az országban.

Lánszki Regő megjegyezte, hogy az ilyen projekteknél fontos megvizsgálni a helyi közlekedési adottságokat és a humán infrastrukturális ellátottságot is az adott térségben.

Kezdőlap    Belföld    „Nyugat-Európát a Balkánnal” – Újabb infók láttak napvilágot az M9-esről

autópálya

m9-es

lánszki regő

pántya józsef

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna
A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a Mol, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is fenn tudja tartani Magyarország és a régió ellátását. A stratégiai kőolajkészlet egyharmadát, vagyis 250 ezer köbméter kőolajat szabadítottak fel, ami hazánk egyhavi ellátását fedezi – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők szerint számottevő előretörés történt. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

The BBC hears harrowing accounts of assaults appearing to target the sect of former President Assad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 05:12
Változás jön a „B” és „C” kategóriás jogosítványoknál
2026. február 18. 04:45
Kiderült az időpont, mikor nyílik meg az új fejezet az M1-es autópálya történetében
×
×
×
×