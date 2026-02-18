„Nyugat-Európát a Balkánnal” – Újabb infók láttak napvilágot az M9-esről

Pántya József a környékbeli települések vezetőinek tartott beszámolón kiemelte: a fejlesztéssel Magyarországnak olyan területe fog feltárulni, ahol eddig nem volt gyorsforgalmi úthálózat. Ez az 59 kilométeres szakasz hiánypótló beruházása lesz a magyarországi gyorsforgalmi úthálózatnak – mutatott rá.

A helyettes államtitkár elmondása szerint igyekeztek a tervezést abba az irányba vinni, hogy ne csak egy 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi út szelje át a határt, hanem ahol országos közút keresztezi a szakaszt, ott lehetőség szerint csomópontot alakítsanak ki. Ezáltal megteremtik az ott élők, közlekedők bekötését is a gyorsforgalmi hálózatba – tette hozzá.

Pántya József ismertette, a beruházás tervezése nettó 6 milliárd forintba kerül, amit hazai forrásból fedeznek, a végleges kiviteli tervek pedig 2027-re várhatók.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta, az elmúlt években megváltoztak Dél-Európában a személy- és áruszállítási főútvonalak. Így ez a terület véleménye szerint alapvetően nyertese lesz a fejlesztésnek, mivel az útfejlesztésen kívül a térséget egyéb infrastrukturális beruházások is érinthetik.

Az államtitkár ismertette: ezt a beruházást teljes mértékben a minisztérium felügyeli. Az építészet stratégiai ágazat, és elválaszthatatlan a térségfejlesztéstől – jelezte, hozzátáve, hogy ez a beruházás a legnagyobb ilyen típusú fejlesztés az országban.

Lánszki Regő megjegyezte, hogy az ilyen projekteknél fontos megvizsgálni a helyi közlekedési adottságokat és a humán infrastrukturális ellátottságot is az adott térségben.