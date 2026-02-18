ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
Elhunyt Palmerston, a brit diplomáciai szolgálat fő egérfogó macskája. Palmerston 12 éves volt, amikor meghalt, az életében utoljára Bermudán teljesített szolgálatot. Photo by Leon Neal/Getty Images
Nyitókép: Leon Neal/Getty Images

Elpusztult a világ talán leghíresebb macskája – képek

Infostart

Kinézete miatt mintha szmokingban lett volna. Csaknem 100 000 követőt gyűjtött az X-szé vált Twitteren.

A The New York Times közlése szerint elpusztult a brit diplomácia fő egérfogó macskája, Palmerston, 12 éves korában költözött égi vadászmezőkre; utolsó munkahelye Bermuda volt – írja a 24.

Még a brit külügy is külön posztolt szentelt élete végének.

A macska Lord Palmerston után kapta a nevét, akit a XIX. században kétszer is miniszterelnökké választottak, illetve külügyminisztere is volt az országnak. A macskát 2016-ban fogadták örökbe egy londoni menhelyről, miután nehéz időket élt meg az utcán, éhes és alultáplált volt, amikor rátaláltak. Eleinte a külügyminisztérium Viktória királynő korabeli londoni épületében alkalmazták egérfogóként, majd követségekre került. Kinézete miatt mintha szmokingban lett volna.

Igazi Twitter-sztárrá vált az idők során, csaknem 100 000 követőt gyűjtött, ezzel sok nagykövetnél népszerűbb volt.

24 ÓRA
