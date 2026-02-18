Megmérték a mobilok sugárzását, kiderült, káros-e

Korea és Japán kutatói 2019-től kezdődően nagyszabású kísérleteket indítottak. A kutatásuk célja egy korábbi vizsgálat eredményeinek ellenőrzése volt olyan sugárzási szinten, amely az embereket éri, hogy ellenőrizhetők legyenek a biztonsági irányelvek – írja a hvg.hu a tanulmány alapján.

A korábbi amerikai kísérletekkel egyező patkánytörzseket vizsgálták, ugyanazt a táplálékot, ugyanolyan a besugárzási kamrákat használták, és ugyanazon protokollok alapján dolgoztak.

A 70 hím patkányból álló csoportok nagyjából a teljes élettartamuk alatt a besugárzási kamrákban éltek.

Az egyik csoport rádiófrekvenciás sugárzást kapott (4 W/kg teljesítményű, 900 MHz-es CDMA mágneses sugárzás),

egy másik csoport azonos körülmények között élt, de sugárzás nélküli „ál-sugárzást” kapott,

egy harmadik csoport szolgált kontrollként.

Amikor az állatok elpusztultak, a patológusok egymástól függetlenül mindkét országban alaposan megvizsgálták a szerveiket, és a megfigyeléseiket független szakértők ellenőrizték.

Az eredmények egyértelműek: a sugárzásnak kitett patkányoknál talált daganatok aránya semmivel sem volt magasabb, mint a kontrollcsoportnál, és ezek a rákos elváltozások a fajra jellemző normál határon belül voltak.

A korábbi kutatás által jelentett daganatnövekedés nem volt megfigyelhető az emberi védelmi szabványok alapját képező expozíciós szinteken – foglalta össze észrevételeiket Young-Hwan Ahn, az Ajou Egyetem professzora, hozzátéve, reméli, hogy ez enyhíteni fogja a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos aggodalmakat.

Persze az új tanulmány nem teszi semmissé a korábbi amerikai megállapításokat, de azok a vizsgálatok olyan rádiófrekvenciás sugárzásnak (6 watt/kilogramm) tették ki a patkányokat, amely jóval magasabb a tipikus emberi expozíciónál. A koreai–japán kutatás ehelyett egy biztonságosnak tekintett referenciaértékre összpontosított.

Úgy tűnik tehát, hogy fellélegezhetünk, legalábbis ami az egyszerű mobiltelefonálást illeti – írja az elemzés, hozzátéve: de az újabb technológiák, beleértve az 5G-t is, összetettebb expozíciós környezetet hoznak létre, ami további kutatásokat igényel. A koreai kutatók már jelezték is, hogy készen állnak ezek elvégzésére.