„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

„A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át” – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat „nehéznek, de professzionálisnak” minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.

Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített a genfi megbeszéléseken. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette.

A szerdai tárgyalások után Umerov azt mondta, hogy a megbeszélések „intenzívek és tartalmasak” voltak, „számos kérdést tisztáztak”.

Volodimi Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy a genfi tárgyalások „nehéznek” bizonyulnak, és azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbál „időt húzni”.

A felek először kedden ültek tárgyalóasztalhoz, az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat szerdán folytatták, hogy megoldást találjanak az ukrajnai háborúra. A három delegáció szerdán reggel ismét zárt ajtók mögött találkozott a genfi InterContinental szállodában. A felek az amerikaiak által néhány hónapja nyilvánosságra hozott terv alapján dolgoztak, amely többek között területi engedményeket ír elő Ukrajna részéről cserébe nyugati biztonsági garanciákért.

A tárgyalások a Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít.

A genfi tárgyalások két, az Egyesült Arab Emírségekbeli Abu Dzabiban nemrégiben tartott tárgyalási fordulót követtek, amelyek nem vezettek eredményre.