2026. február 18. szerda
„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

Infostart / MTI

Véget értek a genfi „nehéz” tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, amelyeknek célja az volt, hogy megoldást találjanak az Ukrajnában négy éve dúló háborúra – jelentette be szerdán az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij az orosz állami televízió felvételei szerint.

„A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át” – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat „nehéznek, de professzionálisnak” minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.

Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített a genfi megbeszéléseken. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette.

A szerdai tárgyalások után Umerov azt mondta, hogy a megbeszélések „intenzívek és tartalmasak” voltak, „számos kérdést tisztáztak”.

Volodimi Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy a genfi tárgyalások „nehéznek” bizonyulnak, és azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbál „időt húzni”.

A felek először kedden ültek tárgyalóasztalhoz, az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat szerdán folytatták, hogy megoldást találjanak az ukrajnai háborúra. A három delegáció szerdán reggel ismét zárt ajtók mögött találkozott a genfi InterContinental szállodában. A felek az amerikaiak által néhány hónapja nyilvánosságra hozott terv alapján dolgoztak, amely többek között területi engedményeket ír elő Ukrajna részéről cserébe nyugati biztonsági garanciákért.

A tárgyalások a Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít.

A genfi tárgyalások két, az Egyesült Arab Emírségekbeli Abu Dzabiban nemrégiben tartott tárgyalási fordulót követtek, amelyek nem vezettek eredményre.

