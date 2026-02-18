ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.99
usd:
319.18
bux:
124907.35
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Ed Reschke/Getty Images

Kiderült, miért élnek kevesebbet a férfiak, még a Covid is bekavar

Infostart

Az Y-kromoszóma elvesztése súlyos betegségekhez járulhat hozzá az egész szervezetben, ami pedig rövidebb élettartamot eredményezhet – derült ki a kutatásokból. A férfiak pedig a kor előrehaladtával egyre több Y-kromoszómájukat veszítik el.

A férfiak hajlamosak elveszíteni az Y-kromoszómájukat sejtjeikből az idő előrehaladtával. A kromoszómaveszteség arányának életkorral történő növekedése egyértelmű: míg a 60 éves férfiak esetében csak 40 százaléknál merül fel ez, addig a 90 évesek körében ez az arány már 57 százalék – írja a 24.hu a The Conversation alapján.

Mivel az Y-kromoszóma a férfiasság meghatározásán kívül kevés gént hordoz, a szakértők sokáig úgy gondolták, hogy ez a veszteség nem befolyásolja érdemben az egészséget. Az elmúlt években azonban egyre több bizonyíték van arra, hogy az Y-kromoszóma elvesztése súlyos betegségekhez járulhat hozzá az egész szervezetben, ami pedig rövidebb élettartamot eredményezhet – írja a The Conversation.

Az Y-kromoszóma különlegessége, hogy, míg a többi kromoszóma több ezer kódoló gént tartalmaz, ez csupán 51-et, mégis kulcsszerepet játszik a nem meghatározásában és a spermiumok működésében. Annak ellenére, hogy látszólag haszontalan a szervezet legtöbb sejtje számára, egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az Y elvesztése súlyos egészségügyi problémákkal, többek között szív- és érrendszeri, neurodegeneratív betegségekkel és rákkal járhat.

Számos tanulmány mutat összefüggést az Y-kromoszóma elvesztése és a szívbetegségek között.

Egy nagyon nagyszabású német tanulmány kimutatta, hogy

azoknál a 60 év feletti férfiaknál, akik elvesztették az Y-t, fokozott volt a szívroham kockázata.

A kromoszóma elvesztését a Covid okozta halálozással is összefüggésbe hozták, ami szakértők szerint megmagyarázhatja a halálozási arány nemek közötti különbségét.

Egyes kutatások esetében az Alzheimer-kóros betegeknél is tízszer gyakoribb volt az Y-kromoszómaveszteség.

A kutatók szerint nehéz rámutatni, hogy pontosan mi okozza az Y-kromoszóma elvesztése és az egészségügyi problémák megjelenése közötti összefüggéseket, így azt sem lehet kizárni, hogy maguk az egészségügyi problémák okozzák a kromoszóma elvesztését.

Mindenesetre könnyen lehet, hogy az Y-kromoszómának szerepe van abban, hogy a férfiak általánosságban rövidebb ideig élnek, mint a nők.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, miért élnek kevesebbet a férfiak, még a Covid is bekavar

tanulmány

kromoszóma

életkor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna
A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a Mol, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is fenn tudja tartani Magyarország és a régió ellátását. A stratégiai kőolajkészlet egyharmadát, vagyis 250 ezer köbméter kőolajat szabadítottak fel, ami hazánk egyhavi ellátását fedezi – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők szerint számottevő előretörés történt. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

The BBC hears harrowing accounts of assaults appearing to target the sect of former President Assad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 05:00
Alig két hónap – ennyi ideje van hátra a Messenger egyik verziójának
2026. február 18. 04:30
Megmérték a mobilok sugárzását, kiderült, káros-e
×
×
×
×