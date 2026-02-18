Kiderült, miért élnek kevesebbet a férfiak, még a Covid is bekavar

A férfiak hajlamosak elveszíteni az Y-kromoszómájukat sejtjeikből az idő előrehaladtával. A kromoszómaveszteség arányának életkorral történő növekedése egyértelmű: míg a 60 éves férfiak esetében csak 40 százaléknál merül fel ez, addig a 90 évesek körében ez az arány már 57 százalék – írja a 24.hu a The Conversation alapján.

Mivel az Y-kromoszóma a férfiasság meghatározásán kívül kevés gént hordoz, a szakértők sokáig úgy gondolták, hogy ez a veszteség nem befolyásolja érdemben az egészséget. Az elmúlt években azonban egyre több bizonyíték van arra, hogy az Y-kromoszóma elvesztése súlyos betegségekhez járulhat hozzá az egész szervezetben, ami pedig rövidebb élettartamot eredményezhet – írja a The Conversation.

Az Y-kromoszóma különlegessége, hogy, míg a többi kromoszóma több ezer kódoló gént tartalmaz, ez csupán 51-et, mégis kulcsszerepet játszik a nem meghatározásában és a spermiumok működésében. Annak ellenére, hogy látszólag haszontalan a szervezet legtöbb sejtje számára, egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az Y elvesztése súlyos egészségügyi problémákkal, többek között szív- és érrendszeri, neurodegeneratív betegségekkel és rákkal járhat.

Számos tanulmány mutat összefüggést az Y-kromoszóma elvesztése és a szívbetegségek között.

Egy nagyon nagyszabású német tanulmány kimutatta, hogy

azoknál a 60 év feletti férfiaknál, akik elvesztették az Y-t, fokozott volt a szívroham kockázata.

A kromoszóma elvesztését a Covid okozta halálozással is összefüggésbe hozták, ami szakértők szerint megmagyarázhatja a halálozási arány nemek közötti különbségét.

Egyes kutatások esetében az Alzheimer-kóros betegeknél is tízszer gyakoribb volt az Y-kromoszómaveszteség.

A kutatók szerint nehéz rámutatni, hogy pontosan mi okozza az Y-kromoszóma elvesztése és az egészségügyi problémák megjelenése közötti összefüggéseket, így azt sem lehet kizárni, hogy maguk az egészségügyi problémák okozzák a kromoszóma elvesztését.

Mindenesetre könnyen lehet, hogy az Y-kromoszómának szerepe van abban, hogy a férfiak általánosságban rövidebb ideig élnek, mint a nők.