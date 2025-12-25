Ha itt vezet, figyeljen: betiltották az elakadásjelző háromszöget, helyette speciális lámpát kell használni

2026-tól Spanyolországban bárkinek, aki bérelt autót vezet, tudnia kell, hogy baleset vagy meghibásodás esetén a továbbiakban nem engedélyezett az elakadásjelző háromszögek használata. Ehelyett kötelező egy speciális (V16) villogó lámpa – hívta fel a figyelmet posztjában a KRESZváltozás oldal.

Ez a követelmény a Spanyolországban forgalomba helyezett járművekre vonatkozik, vagyis ha valaki saját járművel megy arra, nem lesz gondja, de ha autót bérel, ne keresse az elakadásjelző háromszöget, helyette használja a villogót.