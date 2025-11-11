ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.46
usd:
332.48
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Unsplash

Egy nap alatt két fontos ember is távozott a Teslától

Infostart

Mindketten jelentős szerepet játszottak a gyártó mérföldkőnek számító modelljeinek létrejöttében.

Emmanuel Lamacchia, a vállalat legnépszerűbb modellje, a Model Y programmenedzsere bejelentette, hogy nyolc év után távozik a cégtől – írja az Electrec híradása nyomán a hvg.hu.

A szakember dolgozott a Model 3 és a Model Y fejlesztésében is, valamint kulcsszerepet játszott abban, hogy a Model Y a világ legkelendőbb autójává váljon. Szerinte a legnagyobb szakmai kihívást a modell globális bevezetése jelentette, amikor „mindössze két hét alatt négy gyárat alakítottak át három kontinensen” – olyan tempóban, amelyre még nem volt példa az autóiparban.

Ugyanazon a napon felmondott egy másik meghatározó programvezető, Siddhant Awasthi is, aki a Cybertruck felelőse volt. Így voltaképpen kiürült a Tesla járműprogramjainak felső vezetése: az elmúlt egy évben távozott Daniel Ho, a Tesla teljes járműfejlesztésének vezetője, valamint David Zhang, aki korábban a Model S, X és Roadster programokat felügyelte.

Az elemzők úgy vélik, a vezetők sorozatos távozása hosszabb távon kockázatot jelenthet a Tesla fejlesztési stabilitására, különösen most, amikor Elon Musk a robotaxi-program és az Optimus humanoid robot felé irányítja a figyelmet. Bár a Model Y még mindig jól megy, egyre inkább úgy tűnik, hogy a vállalat eltávolodik a hagyományos autófejlesztéstől, ami elgondolkodtatja az ott dolgozó szakembereket.

Kezdőlap    Autó    Egy nap alatt két fontos ember is távozott a Teslától

távozás

fejlesztés

kockázat

tesla

vezető

autógyártó

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Az ukrán hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az energetikai szektorban. Érintett lehet Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa és a jelenlegi igazságügyi miniszter is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a korrupcióellenes nyomozóiroda vizsgálódik az energetikai szférában, ezért került napirendre a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét korlátozó törvény, amit végül vissza kellett vonnia az elnöknek.
 

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Öngyilkos merénylet történt Iszlamabádban, Pakisztán fővárosában - a muszlim többségű ország a szomszédos Indiát vádolja - tudósít az Al-Dzsazíra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hiba várni januárig: ennyivel fizetsz majd többet, ha nem kötöd meg még idén a biztosítást

Óriási hiba várni januárig: ennyivel fizetsz majd többet, ha nem kötöd meg még idén a biztosítást

Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 07:57
Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában
2025. november 11. 06:12
Még okosabb lesz a Google Térkép
×
×
×
×