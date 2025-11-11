Egy nap alatt két fontos ember is távozott a Teslától

Emmanuel Lamacchia, a vállalat legnépszerűbb modellje, a Model Y programmenedzsere bejelentette, hogy nyolc év után távozik a cégtől – írja az Electrec híradása nyomán a hvg.hu.

A szakember dolgozott a Model 3 és a Model Y fejlesztésében is, valamint kulcsszerepet játszott abban, hogy a Model Y a világ legkelendőbb autójává váljon. Szerinte a legnagyobb szakmai kihívást a modell globális bevezetése jelentette, amikor „mindössze két hét alatt négy gyárat alakítottak át három kontinensen” – olyan tempóban, amelyre még nem volt példa az autóiparban.

Ugyanazon a napon felmondott egy másik meghatározó programvezető, Siddhant Awasthi is, aki a Cybertruck felelőse volt. Így voltaképpen kiürült a Tesla járműprogramjainak felső vezetése: az elmúlt egy évben távozott Daniel Ho, a Tesla teljes járműfejlesztésének vezetője, valamint David Zhang, aki korábban a Model S, X és Roadster programokat felügyelte.

Az elemzők úgy vélik, a vezetők sorozatos távozása hosszabb távon kockázatot jelenthet a Tesla fejlesztési stabilitására, különösen most, amikor Elon Musk a robotaxi-program és az Optimus humanoid robot felé irányítja a figyelmet. Bár a Model Y még mindig jól megy, egyre inkább úgy tűnik, hogy a vállalat eltávolodik a hagyományos autófejlesztéstől, ami elgondolkodtatja az ott dolgozó szakembereket.