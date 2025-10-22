ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
At the gas station.
Nyitókép: gremlin/Getty Images

Nem lesznek ünnepi hangulatban az autósok

Infostart

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak.

A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal – írja a holtankoljak.hu.

A szedai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 576 forint/liter,
  • gázolaj: 579 forint/liter.

