Nem lesznek ünnepi hangulatban az autósok

A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal – írja a holtankoljak.hu.
A szedai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 576 forint/liter,
- gázolaj: 579 forint/liter.
A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal – írja a holtankoljak.hu.
A szedai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:
A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.