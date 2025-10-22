ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
Nyitókép: Unsplash

Kiakasztották a városi traffipaxokat a száguldozók – képek

Infostart

A városi utak nem versenypályák – int óva a rendőrség.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2469-en lépték át Bács-Kiskun Vármegyében.

A helyi rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt 54 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben 17-en sérültek meg. Az egyenruhások 15 olyan járművezetőt igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; közülük egy sofőr balesetet is okozott. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

Egy gyorshajtó látható a rendőrség felvételén Bács-Kiskun vármegyében.
Police.hu

Négy sofőr belterületeken a megengedett 50 km/h helyett 96, 107, 109 és 131 km/h-val száguldozott. Valamennyien komoly pénzbírságokra és büntetőpontokra számíthatnak – olvasható a police.hu-n.

Egy gyorshajtó látható a rendőrség felvételén Bács-Kiskun vármegyében.
Police.hu

A hatóság kiemeli: a városi utak nem versenypályák! A sebességhatárok nem véletlenül születtek: a gyalogosok, kerékpárosok, gyermekek biztonsága múlik rajtuk. Egy 50 km/h-val haladó autó vélhetően még meg tud állni egy hirtelen úttestre lépő ember előtt – 100 km/h-nál viszont már elkerülhetetlen az ütközés.

A gyorshajtás pár másodpercnyi „előnyért” életeket követelhet.

Kérik a járművezetőket, hogy mindig az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően, felelősen közlekedjenek.

