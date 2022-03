Ezt jósolják most a közvélemény-kutatók április 3. előtt

Szűk két hét van hátra az április 3-i országgyűlési választásig, az InfoRádió az összes elérhető új vagy még frissnek számító felmérés eredményét összegyűjtötte.

A legfrisebb mérést a Republikon Intézet tette közzé, a március 16-18. között felvett adatok szerint a teljes népesség körében 41 százalék a Fidesz-KDNP, és 39 százalék az egységes ellenzék támogatottsága. Egy százalékponttal nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága a teljes népesség körében, az Egységben Magyarországért támogatottsága változatlan. A bizonytalanok aránya 16 százalék. A pártválasztók körében 49 százalék a Fidesz-KDNP és 46 százalék az Egységben Magyarországért támogatottsága, itt is 1 százalékponttal nőtt a Fidesz támogatottsága február óta, míg az ellenzéki összefogás támogatottsága nem változott.

A Nézőpont Intézet március 16. és 21. közötti kutatása alapján az aktív szavazók 49 százaléka a Fideszre, 41 százaléka pedig a baloldali közös listára voksolna, ha a választás most vasárnap lenne. Ez a felmérés arra enged következtetni, hogy a baloldal szavazótáborának 41 százaléka bizonytalan, míg a Fideszében csak 4 százalék. Az ellenzék szimpatizánsainak 44 százaléka még abban sem biztos, hogy Márki-Zay Péter jobb miniszterelnök lenne Orbán Viktornál, ami a Nézőpont szerint azt bizonyítja, hogy a baloldali kormányfőjelöltnek nincs felhajtóereje a szavazatmaximalizáláshoz.

A Századvég márciusi felmérése szerint a magyarok 62 százaléka Orbán Viktort látná szívesebben az ország élén a következő négy évben, míg Márki-Zay Péter megválasztását csak 32 százalékuk támogatja.

A Publicus Intézet februári felmérése szerint a válaszadók 34 százaléka hatpárti ellenzékre, 32 százaléka pedig a Fidesz-KDNP-re szavazna most vasárnap. Az intézetnek azóta van egy újabb kutatása is, amelynek alapján egy most vasárnapi népszavazáson a fideszes szavazók 22 százaléka, tehát minden 5. arra voksolna, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unióból.

A Medián felmérése február végi azt mutatja, hogy a Fidesz tovább erősödött, ugyanakkor Hann Endre, a közvélemény-kutató igazgatója azt mondta a 444-nek, hogy a választás még mindig kétesélyes, mert az emberek döntését egyebek mellett az orosz–ukrán háború is befolyásolja. Óriási mozgósítási csata lesz – jósolta a szakember.

A Závecz Research március közepén a 24.hu felkérésére Márki-Zay Péter és Orbán Viktor személyes megítélését hasonlította össze. Az az eredmény jött ki, hogy a választók a miniszterelnököt megbízhatóbbnak és jobb hazafinak tartják, mint a hódmezővásárhelyi polgármestert, aki viszont szerintük Európa-pártibb, mint Orbán Viktor, bár ez a kutatás még az orosz–ukrán háború kitörése és az uniós szankciók megszavazása előtt lezárult.

Az IDEA Intézet legutolsó, március közepén publikált felmérése alapján a biztos pártválasztóknál 50 százalékra nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága, az ellenzéké pedig 43 százalékon áll.

A különböző közvélemény-kutatók eredményeiben mindössze annyi a közös, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, a Mi Hazánk Mozgalomnak és a Megoldás Mozgalomnak nincs sok esélye bejutni az Országgyűlésbe.

