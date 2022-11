Nem csitul a szokatlan forrongás Kínában – videók

Az emberek dühét a jelentős részben ujgurok lakta Hszincsiang tartomány-beli Urumcsi városban történt tragédia váltotta ki: egy csütörtökön kitört tűzvész legkevesebb 10 ember életét követelte. Széles körben az a vélekedés, hogy nem tudtak kimenekülni egy toronyházból és ezért Hszi Csin-ping elnököt és úgynevezett zéró Covid politikáját hibáztatják.

Sanghajban az Urumcsiról elnevezett úton először gyertyás virrasztást, majd tüntetéseket tartottak.

Az AP hírügynökség szerint a tiltakozások átterjedtek 50 kínai egyetemre.

China ??



Protests are erupting across China as people have had enough of the draconian zero Covid lockdowns. This is what eventually happens when people power mobilises against oppressive governments that take away freedoms and human dignity. pic.twitter.com/NsZgZTxEYT — James Melville (@JamesMelville) November 27, 2022