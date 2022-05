Márki-Zay Péter vállalja a felelősséget

Augusztus vége felé alakulhat meg hivatalosan is a párt, Hadházy Ákos azt javasolta neki, hogy később csinálják meg, együtt – mondta Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hozzátette: az elmúlt másfél évben őket, civileket háttérbe szorították, ezért szükség van egy pártra. Szeretnének majd elindulni az európai parlamenti választáson is, hogy a civil jelöltek mögé be tudjanak állni, ahhoz kell egy párt – mondta.

A 106 körzetben 12 jelöltjük volt, mégis bekényszerítették őket a hat párt egyikébe – jegyezte meg. Mint mondta, mindent meg fognak tenni azért, hogy a jelenlegi rendszer megbukjon, ebben eszköz lesz ez a párt is.

Azt látták, hogy a hat párt összefogva sem tudta legyőzni a Fideszt, voltak politikusok, akik talán nem is akarták. Most is a Mindenki Magyarországában gondolkoznak, de elő kell tudni húzni egy pártot is, hogy ne lehessen a civileket kiszorítani – hangsúlyozta. Márki-Zay szerint azt szeretnék továbbépíteni, amit eddig is csináltak.

Megdöbbenve olvasta, hányszor a háta mögött döntöttek, mint mondta, rosszul is esett neki – reagált a Direkt36 oknyomozó cikkére.

Vállalja a felelősséget az ellenzék bukásáért, szerinte hiba volt az „egyszerűbb hangvétel hiánya”, és az is, hogy sok félreérthető kijelentést tett. Szerinte sok döntést kellett hoznia, bármit is tett volna, valaki mindig csalódott volna. Olyan modellt építettek fel, amit Hódmezővásárhelyen és az önkormányzati kampányban is kipróbáltak, és működött – jegyezte meg.

Elmondta, hogy

Karácsony Gergely stábja csinálta a kampányt,

hálás azért, hogy ez a csapat beállt a munkába. Azért gondolták, hogy jó ötlet Karácsony visszalépése, mert őt majd nem lehet „összegyurcsányozni”, de az előny eltűnt, mert

fél év alatt mégis „összegyurcsányozták”.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pártnak nincs még neve, de hozzátette: számukra továbbra is a Mindenki Magyarországa Mozgalom a fő csapásirány, a párt csak egy eszköz.