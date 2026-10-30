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Az ukrán fegyveres erõk 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárja drónegységének katonái körletükben a kelet-ukrajnai Donyecki területen lévõ kramatorszki frontszakasz közelében 2026. október 27-én. Az optikai szállal irányított drónok képesek kijátszani az elektronikus hadviselés eszközeit, ezért jelenleg ezeket alkalmazza a leggyakrabban mind az ukrán, mind az orosz fél a harctéren.
Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla

Példátlan eset az ukrajnai Oleskinél, miközben versenyt futnak az idővel

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az ukrajnai Herszon megye orosz kézen lévő egyik településéről péntektől evakuálják az Ukrajnába távozni kívánó lakosokat. Nem mindenki akar elmenni, főleg az idősek. Közben ukrán katonák szerint az orosz erők a fegyvernyugvást arra használják fel, hogy később támadást indítsanak Herszon város visszafoglalására.

A Herszon megyei Oleskiben – ahol lassan két héten át tartotta magát az orosz-ukrán tűzszünet – huszonöt autóbuszt állítottak készenlétbe, összesen hétszázötven férőhellyel. A Dnyepr folyó keleti partja közelében fekvő település lakosainak azt ajánlották fel, hogy Ukrajnába evakuálják őket – de úgy, hogy előbb Oroszországba, majd Fehéroroszországba viszik őket.

A rászorulóknak mentőautókat is biztosítottak, és a buszokon vizet, hideg élelmet és meleg italt is osztanak. Miközben a katonai hatóságok azt állították, hogy felszedték az aknákat a „Halál útjának” is nevezett szakaszról, megjelent a településen az ukrán és az orosz emberi jogi biztos is. Példátlan módon, egymás mellett állva nyilatkoztak a médiának és azt mondták, hogy péntekig egyik fél sem sértette meg a tűzszünetet.

A településen azonban továbbra is nagy a bizonytalanság. Önkéntesek szerint egész éjszaka telefonáltak nekik olyan lakosok, akik korábban nem regisztráltak az evakuálásra. Nekik azt mondták, hogy egyszerűen menjenek oda a buszokhoz és adják meg a nevüket. Sokan mégis haboznak. Attól tartanak, hogy ha elhagyják otthonukat és Oroszországba viszik őket, nem térhetnek vissza az ukrán ellenőrzés alatt álló területekre. Másokat az utcákon járőröző, felfegyverzett orosz katonák látványa riaszt el.

Oleski lakói hónapok óta éheznek, miközben orosz támadások és drónok veszélyeztetik őket. A tűzszünet október 17-én lépett életbe, nemzetközi közvetítéssel. A humanitárius erőfeszítésekben a Vatikán és Melania Trump amerikai first lady is szerepet vállalt. XIV. Leó pápa a betegágyáról hívta fel Putyin orosz elnököt, hogy közbenjárjon.

A fiatalabb lakosok közben arra panaszkodnak, hogy az idősebbek egy része nem akar mozdulni. Ők az állataikat és házi kedvenceiket féltik – akiket nem vihetnek magukkal és így valószínűleg az elmúlás vár rájuk.

A fegyvernyugvás november elsején éjfélkor jár le. Ukrán katonák beszámolói szerint az orosz erők csapatokat, rakéta-sorozatvetőket és drónegységeket csoportosítanak át a Dnyeper folyó mentén és azzal vádolják az oroszokat, hogy a szünetet egy újabb támadás előkészítésére használják fel, akár a 2022-ben elfoglalt, majd feladott Herszon városa ellen is, amely a folyó túlpartján fekszik.

A mostani evakuálás így nemcsak menekülési lehetőség, hanem versenyfutás is az idővel: a civileknek a tűzszünet lejárta előtt kell kijutniuk a településről, miközben a körülbelül kétezer ott maradt ember közül sokan az internet hiánya miatt még az evakuálás híréről sem értesültek.

(A nyitókép illusztráció.)

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