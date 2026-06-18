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Fiatalok ülnek sorban, okostelefonjukkal a kezükben.
Nyitókép: Unsplash

Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákiában januártól megtilthatják a 16 évnél fiatalabbak számára a közösségi oldalak használatát. A tervezet értelmében a közösségi oldalak nem hozhatnának létre és nem működtethetnének felhasználói fiókokat 16 év alatti személyek számára. A javaslat szerint a 16 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig automatikusan úgynevezett védett módot kellene beállítani a nagy online platformokon

A törvénytervezetet a kormányzó Hlas képviselői ismertették. A párt szerint az intézkedés célja a gyermekek és fiatalok védelme az online térben, különösen a közösségi oldalak negatív hatásaival szemben. Matúš Šutaj Eštok, a Hlas elnöke úgy fogalmazott: ha a digitális platformok hatással vannak a gyermekek viselkedésére, kapcsolataira, lelkiállapotára és biztonságára, akkor egyértelmű szabályokra van szükség.

Tomáš Drucker oktatási miniszter, a párt politikusa részletezte: a javaslat értelmében a 16 év alatti gyermekek nem hozhatnának létre fiókot a nagy közösségi platformokon.

A korlátozás nem vonatkozna az egyszerű kommunikációs eszközökre, például az e-mailre vagy a két személy közötti chatbeszélgetésekre.

A 16 és 18 év közötti fiataloknál a platformoknak kötelezően biztonságosabb beállításokat kellene alkalmazniuk. Ezek közé tartozna a privát profil, a helymeghatározás kikapcsolása, az automatikus csoporthoz adás tiltása, valamint az idegenektől érkező megkeresések elleni fokozott védelem.

Az oktatási tárcavezető szerint az életkor ellenőrzése során a digitális szolgáltatók nem juthatnának hozzá a gyermekek személyes adataihoz, és nem készíthetnének róluk felhasználói profilt. A platformok csupán azt az információt kapnák meg, hogy az adott személy elérte-e a meghatározott életkort.

A javaslatot az oktatási, belügyi, egészségügyi és munkaügyi minisztérium közösen készítette elő.

Drucker szerint a tervezet összhangban van az európai uniós szabályokkal, és várhatóan augusztusban kerülhet a kormány elé. Ha elfogadják, a szabályozás 2027 januárjától léphet életbe.

A miniszter egyúttal jelezte: külön jogszabály készülhet a gyermekek védelmére a radikalizáció és az erőszakos tartalmak terjedésével szemben is. Ennek célja, hogy az iskolák, a szülők, a szociális szolgálatok, az egészségügy és a rendőrség összehangoltan tudjon fellépni.

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Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról
Szlovákiában januártól megtilthatják a 16 évnél fiatalabbak számára a közösségi oldalak használatát. A tervezet értelmében a közösségi oldalak nem hozhatnának létre és nem működtethetnének felhasználói fiókokat 16 év alatti személyek számára. A javaslat szerint a 16 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig automatikusan úgynevezett védett módot kellene beállítani a nagy online platformokon
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