Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

A törvénytervezetet a kormányzó Hlas képviselői ismertették. A párt szerint az intézkedés célja a gyermekek és fiatalok védelme az online térben, különösen a közösségi oldalak negatív hatásaival szemben. Matúš Šutaj Eštok, a Hlas elnöke úgy fogalmazott: ha a digitális platformok hatással vannak a gyermekek viselkedésére, kapcsolataira, lelkiállapotára és biztonságára, akkor egyértelmű szabályokra van szükség.

Tomáš Drucker oktatási miniszter, a párt politikusa részletezte: a javaslat értelmében a 16 év alatti gyermekek nem hozhatnának létre fiókot a nagy közösségi platformokon.

A korlátozás nem vonatkozna az egyszerű kommunikációs eszközökre, például az e-mailre vagy a két személy közötti chatbeszélgetésekre.

A 16 és 18 év közötti fiataloknál a platformoknak kötelezően biztonságosabb beállításokat kellene alkalmazniuk. Ezek közé tartozna a privát profil, a helymeghatározás kikapcsolása, az automatikus csoporthoz adás tiltása, valamint az idegenektől érkező megkeresések elleni fokozott védelem.

Az oktatási tárcavezető szerint az életkor ellenőrzése során a digitális szolgáltatók nem juthatnának hozzá a gyermekek személyes adataihoz, és nem készíthetnének róluk felhasználói profilt. A platformok csupán azt az információt kapnák meg, hogy az adott személy elérte-e a meghatározott életkort.

A javaslatot az oktatási, belügyi, egészségügyi és munkaügyi minisztérium közösen készítette elő.

Drucker szerint a tervezet összhangban van az európai uniós szabályokkal, és várhatóan augusztusban kerülhet a kormány elé. Ha elfogadják, a szabályozás 2027 januárjától léphet életbe.

A miniszter egyúttal jelezte: külön jogszabály készülhet a gyermekek védelmére a radikalizáció és az erőszakos tartalmak terjedésével szemben is. Ennek célja, hogy az iskolák, a szülők, a szociális szolgálatok, az egészségügy és a rendőrség összehangoltan tudjon fellépni.