Csaknem katasztrófa lett egy „apró” hibából az arizonai repülőtéren

A légiirányítás alapja, hogy minden gép egyedi azonosítóval rendelkezik. Ha két gép hívójele megegyezik, az katasztrófális következményekkel járhat. Ugyanis ha mondjuk a légiirányító utasítást ad az egyik gépnek a süllyedésre, azt mindkét pilóta magára veheti. Sőt a radar képernyőjén az irányító összekeverheti a két azonos feliratú jelet, így tévesen mérheti fel, melyik gép hol tartózkodik.

Egy Chicagóból érkező American Airlines-járat a 2482-es hívójellel készült leszállni, miközben egy másik, ugyanilyen hívójelet használó American Airlines-gép éppen felszállt – írja a The New York Times alapján az index.hu.

A légiforgalmi irányító gyorsan felismerte, hogy a két repülőgépet ugyanazzal az azonosítóval kezelik. A rádióforgalomban ezért az egyik gépet „2482 departure”, a másikat pedig „2482 arrival” megjelöléssel különböztette meg. Így sikerült megfelelően elkülöníteni a két repülőgépet, és mindkét járat biztonságosan folytatta útját.

Itt meghallgatható a rádióforgalmazás:

Just after midnight, a pair of American Airlines flights with the same call sign were on the same frequency near Phoenix. Call sign confusion has resulted in previous incidents, but thankfully ATC and the pilots were able to resolve the situation. https://t.co/YwuuMx2e9S pic.twitter.com/61a0tf4x9k — Flightradar24 (@flightradar24) August 14, 2026

Az eset hátterében az állhatott, hogy a leszálló járat késett, ezért egy másik repülőgépet állítottak be helyette. Az új gép ugyanazt a járatszámot és hívójelet kapta, mint az eredeti járat. A késéssel érkező repülőgép azonban végül éppen akkor ért a repülőtérhez, amikor a helyére beállított gép már felszállt.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja az esetet, az American Airlines pedig szintén áttekinti, hogyan történhetett a hibás azonosítás.