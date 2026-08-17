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A Porter Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe felszállás közben.
Nyitókép: Unsplash

Csaknem katasztrófa lett egy „apró” hibából az arizonai repülőtéren

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Egy rendkívül ritka, ám annál veszélyesebb hiba történt meg az USA-ban. Az arizonai Phoenix repülőterén egy gép leszálláshoz, míg egy másik felszálláshoz készülődött éppen, ám ugyanazt a hívójelet kapták meg.

A légiirányítás alapja, hogy minden gép egyedi azonosítóval rendelkezik. Ha két gép hívójele megegyezik, az katasztrófális következményekkel járhat. Ugyanis ha mondjuk a légiirányító utasítást ad az egyik gépnek a süllyedésre, azt mindkét pilóta magára veheti. Sőt a radar képernyőjén az irányító összekeverheti a két azonos feliratú jelet, így tévesen mérheti fel, melyik gép hol tartózkodik.

Egy Chicagóból érkező American Airlines-járat a 2482-es hívójellel készült leszállni, miközben egy másik, ugyanilyen hívójelet használó American Airlines-gép éppen felszállt – írja a The New York Times alapján az index.hu.

A légiforgalmi irányító gyorsan felismerte, hogy a két repülőgépet ugyanazzal az azonosítóval kezelik. A rádióforgalomban ezért az egyik gépet „2482 departure”, a másikat pedig „2482 arrival” megjelöléssel különböztette meg. Így sikerült megfelelően elkülöníteni a két repülőgépet, és mindkét járat biztonságosan folytatta útját.

Itt meghallgatható a rádióforgalmazás:

Az eset hátterében az állhatott, hogy a leszálló járat késett, ezért egy másik repülőgépet állítottak be helyette. Az új gép ugyanazt a járatszámot és hívójelet kapta, mint az eredeti járat. A késéssel érkező repülőgép azonban végül éppen akkor ért a repülőtérhez, amikor a helyére beállított gép már felszállt.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja az esetet, az American Airlines pedig szintén áttekinti, hogyan történhetett a hibás azonosítás.

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