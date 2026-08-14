Újra megalakul a szárazság elleni nemzeti koalíció Csehországban

Andrej Babiš cseh miniszterelnök közölte, a kormány már hétfőn tárgyal a koalíció újjáalakításáról. Mint mondta, a víznek közérdekké kell válnia, ezért elsőbbséget kapnak azok a már elindított projektek, amelyek célja a víz visszatartása.

Babiš szerint Csehországban a bársonyos forradalom, vagyis 1989 óta egyetlen új gát sem épült. Jelenleg azonban három új gát megépítésével számolnak, és a kormány a következő héten kezdődő költségvetési tárgyalásokon is kiemelten foglalkozna a vízügyi beruházások finanszírozásával.

A miniszterelnök emellett egy olyan törvény elfogadását sürgeti, amely lehetővé tenné húsz tervezett víztározó megépítését.

Martin Šebestyán agrárminiszter közölte, hogy az új vízügyi létesítményekről szóló törvényjavaslatot szeptemberben terjeszti elő. A beruházásokhoz nemcsak állami, hanem európai uniós forrásokat is felhasználnának.

A vízhiány súlyosságát a szakemberek is megerősítik. Petr Kubala, a Moldva folyó vízgyűjtő területét kezelő Povodí Vltavy vezetője szerint az egész vízgyűjtő területen rendkívül súlyos hidrológiai szárazság tapasztalható. A legtöbb folyón és patakon a vízhozamok a minimumértékek közelében vannak, egyes helyeken pedig a mérések kezdete óta nem tapasztaltak ilyen alacsony szintet. Kubala szerint ugyanakkor azokon a folyókon, ahol vízügyi létesítmények, például tározók találhatók, jelenleg kedvezőbb a helyzet.

A szárazság elleni nemzeti koalíciót eredetileg 2018-ban hozták létre. Richard Brabec, aki akkor környezetvédelmi miniszter volt, most pedig Babiš környezetvédelmi tanácsadója, úgy fogalmazott:

a koalíció annak idején teljesítette a feladatát, a szárazság azonban ismét visszatért, ráadásul a 2018-asnál is súlyosabb formában

– ezért szerinte ismét szükség van az együttműködésre. A kormányon belül ugyanakkor kérdések merültek fel azzal kapcsolatban is, hogyan viszonyul majd a környezetvédelemhez Igor Červený, az Autósok pártjának tagja. A párt vezetése ugyanis korábban többször megkérdőjelezte a klímaválság jelentőségét. Babiš szerint azonban Červenýnek mindenképpen azon kell dolgoznia, hogy csökkentse a szárazság következményeit, és úgy véli, ebben együtt tudnak majd működni.

Az ellenzék közben bírálja a kormányt, amiért szerintük túl későn reagál a helyzetre. Úgy vélik, már korábban össze kellett volna hívni a válságstábot, és egyeztetni kellett volna a régiók vezetőivel, valamint valamennyi vízgyűjtő terület kezelőjével. Petr Hladík volt környezetvédelmi miniszter szerint azonban ezekből eddig semmi nem valósult meg.