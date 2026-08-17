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Nyitókép: Pixabay

A gázellátás biztosított, de van egy kis gond – Kapitány István számolt be a részletekről

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Az aszály, a paksi atomerőmű működésének biztosítása mellett már a téli felkészülésre is koncentrál a kormányzat.

A télire vásárolt és még venni szükséges földgázkészletekről adott információkat Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter közölte: a tárolókban már most annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezi, és a szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelik. Ehhez jön a hazai termelés és a több irányból érkező import. Vagyis Magyarország földgázellátása biztosított.

Problémaként említette ugyanakkor, hogy az energiapiacon szokás előre lekötni az árat, hogy egy háború vagy egy szállítási útvonal kiesése ne verje szét a költségvetést. „Ez olyan, mint amikor valaki fix kamatot választ a hitelére: később fizet ugyan egy kis felárat, de nem érheti kellemetlen meglepetés. Az előző kormány ezt a lekötést csak 2026 végéig végezte el. A tél leghidegebb, legdrágább hónapjaira semmit nem kötöttek le. Vagyis pont arra az időszakra hagytak fedezetlenül az országot, amikor a legtöbb gázt fogyasztjuk, és a piac a legkiszámíthatatlanabb” – írta.

A kormány szakemberei most az egész gázévet lefedő, átlátható árlekötési stratégián dolgoznak, és azon, hogy csökkentsék az ország kiszolgáltatottságát, és hogy a fentiek számlája lehetőleg ne a költségvetésen csapódjon le.

„Mert az energiabiztonság nem egyetlen dologból áll. Kell hozzá elegendő készlet, több irányba nyitott infrastruktúra, valóban több forrás, felelős beszerzés és tudatos fogyasztás. Ezen dolgozunk Pakson, és ezen dolgozunk az energiarendszer minden más pontján is” – indokolt Kapitány István.

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