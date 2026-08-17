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2026. augusztus 17. hétfő Jácint
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Lengyel újságírók mikrofonjai az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban történt buszbaleset sérültjeinek állapotáról tartott sajótájékoztatón Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház épületénél 2026. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Elutasította az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványait a 17. alaptörvénymódosításról – a nap hírei

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Elutasította a Fidesz beadványait a 17. alaptörvénymódosításról az Alkotmánybíróság. Felülvizsgálják a 4iG csoport minden állami vonatkozású szerződését. Nem kell leállniuk a jogerős építési engedéllyel rendelkező, kiemelt Otthon-startos lakásberuházásoknak.

Hatáskör hiányában elutasította a Fidesz beadványait a 17. alaptörvénymódosításról az Alkotmánybíróság. A Fidesz értelmezése szerint Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök eltávolítása közjogilag érvénytelen volt, emellett kifogásolták a képviselők választhatóságának időbeli korlátozását, valamint az alkotmánybírákra újra bevezetett életkori korlátot. A testület határozata szerint a módosításokat szabályosan fogadták el, az alkotmánybíróság pedig azok tartalmát nem vizsgálhatja.

Felülvizsgálják a 4iG csoport minden állami vonatkozású szerződését – erősítette meg a miniszterelnök. A munkában négy minisztérium vesz részt. Magyar Péter Facebook-videójában arról beszélt, hogy a cégcsoporthoz stratégiai fontosságú vagyonelemek kerültek az Orbán-kormány alatt közpénz százmilliárdok felhasználásával.

Jelentős haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről, és ismét azt hangsúlyozta, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

Súlyos biztonsági szabálytalanságokkal és építési hibákkal vádolja a Roszatomot az egyiptomi nukleáris hatóság az el-dabaai atomerőmű építése miatt – írta a Politico bizalmas dokumentumokra hivatkozva. Az ügy Magyarország számára is fontos, mert az egyiptomi projektben ugyanazt a reaktortechnológiát használják, amelyet a Paks II. beruházásban is terveznek.

Orbán Győző nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokra. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a Horvátországban nyaraló Orbán Viktor édesapja, hosszas noszogatás után tett felajánlást. Ugyanakkor hozzátette: a kő nem lesz az új búcsúcédula.

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség Orbán Viktor közösségi médiás szerződései ügyében. A Népszava megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a Miniszterelnökség múlt heti feljelentése alapján indult nyomozás.

Túlárazott és mérgező anyagot tartalmazó kínai kazánok miatt tett feljelentést a szociális és családügyi miniszter ismeretlen tettes ellen. Kátai-Németh Vilmos a Fidesz kormány idején rendelt 400 darab konténerkazán beszerzésével kapcsolatban kezdeményezett jogi eljárást. A tárca szerint a pelletkazánokat túlárazva, 10,5 milliárd forintért rendelték meg.

Nem kell leállniuk azoknak a kiemelt Otthon-startos lakásberuházásoknak, amelyek már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel – nyilatkozta az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár. Szemerey Samu a hétvégén megerősítette: az ilyen projekteben lakást vásárlókat nem érinti közvetlenül a kormány mostani döntése.

A határidő lejártáig 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának elnöke közölte azt is: az elnökhelyettesi pozíciókra 68-an jelentkeztek. A jövő héten megtörténik az alkalmas jelentkezők kiválasztása és személyes meghallgatása.

Új államtitkárt neveztek ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban. Bencsik András közigazgatásért felelős államtitkárként dolgozik az intézményben, feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Bencsik András jogász, egyetemi oktató és közigazgatási szakértő.

Az agrárminiszter segítségét kérte az ATEV Fehérjefeldolgozó hódmezővásárhelyi üzeme miatt Márki-Zay Péter polgármester. A politikus levelében úgy fogalmazott: nem elfogadható, hogy egy ipari tevékenység ilyen hosszú időn keresztül, rendszeresen és érzékelhető módon rontsa az ott élők életminőségét.

Már visszatérhetett Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset könnyebb sérültjeinek első csoportja. A lengyel kormányszóvivő szerint mintegy 20 emberről van szó. Eközben halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrje ellen. Letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

Továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a múlt héten több mint 1.550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát.

Az Egyesült Államok elsődleges célja, hogy Irán ne juthasson semmilyen módon, semmilyen formában atomfegyverhez – jelentett ki az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump a hónap elején a Teheránnal folytatott tárgyalások folytatásáról számolt be, hozzátéve, hogy a megbeszélések következő szakaszában a nukleáris leszerelésről is egyeztetnek.

Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zára környéki tűzesetek ügyében. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében néhány nappal ezelőtt.

Holnap délig ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt lezárták a repülőtér egyik szektorát, óránként csak 10 járatot fogadnak.

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Kezdőlap    Belföld    Elutasította az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványait a 17. alaptörvénymódosításról – a nap hírei

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