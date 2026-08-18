Hidegfront és eső – mi kell még?

Éjszaka egy átvonuló hidegfront előtt és mentén összességében több helyen lehet jellemzően kisebb mennyiségű csapadék, illetve néhol esetleg zivatar.

A front mögött északnyugat felől azonban gyorsan kiderül az ég, de az északkeleti megyékben csak kedden napközben szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró.

Arrafelé további záporok kialakulhatnak, de közben a nyugat felől megnövekvő felhőzetből a Dunántúlon is lehet helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton zivatar is.

Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a front mentén megerősödik. Kedden is sokfelé számíthatunk élénk, olykor erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökésekre.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 29 fok között várható.