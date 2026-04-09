Görögország is beállt a sorba, szigorú tiltás vár a fiatalokra

A fiatalokhoz címzett videoüzenetében Kiriákosz Micotákisz azt mondta, hogy a túlzott képernyőidő miatt a gyerekek egyrészt nem tudják magukat kipihenni, másrészt fokozódik rajtuk a nyomás az online térben olvasott kommentek és összehasonlítgatások miatt. A kormányfő hozzátette, hogy korábban több szülővel is beszélt az ügyben, akik a többi között arra panaszkodtak, hogy gyerekeik hosszú órákat töltenek a telefonjukon.

„Görögország az elsők között hoz ilyen döntést, ám abban is biztos vagyok, hogy nem utolsóként" - jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: kormánya célja az, hogy az Európai Uniót is ebbe az irányba terelje.

A tilalom - amellyel egy februárban közzétett közvélemény-kutatás szerint az emberek mintegy 81 százaléka egyetért - 2027 január 1-jén lép életbe.

Az athéni kormány korábban már betiltotta a mobiltelefonok iskolai használatát, illetve - a képernyőidő korlátozása érdekében - szülői kontrollt is bevezetett egyes felületeken. A világon elsőként Ausztráliában tiltották meg a gyerekek közösségimédia-használatát, Canberra a tiltást a 16 éven aluliakra rótta ki. Hasonló intézkedésen dolgozik Szlovénia, az Egyesült Királyság, Ausztria és Spanyolország is.