Kiröhögik, szidják, a ronda ökörért mégis minden kínai rajong – videó

A Niu Lai (Az ökör érkezése) című kínai animációs filmet augusztus 5-én mutatták be, kezdetben azonban szinte teljes érdektelenség övezte. Az első kilenc napban mindössze 7169 jüan (332 ezer forint) jegybevételt ért el, és összesen 236-an váltottak rá jegyet.

A fordulatot az hozta, amikor a film kezdetleges látványvilágáról, merev karaktermozgásairól és szokatlan történetéről készült részletek, valamint gúnyos bejegyzések terjedni kezdtek a kínai közösségi médiában. A negatív visszhang egyre több néző kíváncsiságát keltette fel, a mozik pedig az érdeklődés növekedésével további vetítéseket iktattak műsorukba.

??? Ce film était en train de réaliser l’un des pires flops de l’année en Chine… avant qu’Internet ne décide de le sauver ?



Niu Lai (牛来) est un petit film d’animation dont la qualité visuelle extrêmement rudimentaire est devenue virale.

Derrière ces images se cacherait… pic.twitter.com/6tDFzzM2yv — ? ?̀?? ???? (@_3emeOeil) August 15, 2026

A Lighthouse Professional kínai jegyértékesítési platform valós idejű adatai szerint a film összbevétele hétfőn 11 óra után átlépte a 10 millió jüant (463 millió forint).

A film egy borjú történetét meséli el, aki egy álomszerű utazás során egy pacsirta segítségével tanul a szeretetről, a bátorságról, a kitartásról és az önfeláldozásról. A történetet azonban sok néző nehezen követhetőnek találta.

A kritikusok kezdetlegesnek nevezték a film látványvilágát, merevnek és akadozónak a karakterek mozgását, a szinkront pedig zavarónak találták. Többen a történetet is nehezen követhetőnek, illetve túlságosan gyerekesnek minősítették.

A film gyakorlatilag reklámkampány nélkül került a mozikba, alkotógárdája pedig mindössze két főből állt. A kínai sajtó a váratlan népszerűséget „inverz sikerként” jellemezte: a nézőket nem a kedvező kritikák, hanem éppen a negatív visszhang és az abból fakadó kíváncsiság terelte a mozikba.