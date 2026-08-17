ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.91
usd:
313.25
bux:
150110.32
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Túlárazott és mérgezőnek mondott kazánok miatt tett feljelentést a miniszter

Infostart / MTI

Négyszáz, az ország szociális- és állami intézményei számára rendelt túlárazott, illetve mérgező anyagokat tartalmazó, részben kínai konténerkazán beszerzése miatt tett feljelentést Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ismeretlen tettes ellen.

A feljelentés szerint a 400 pelletkazánt – amelyek közül 200 kínai gyártmányú és mérgező azbesztet tartalmaz – a Fidesz-kormány ideje alatt túlárazva, 10,5 milliárd forintért rendelték meg – tartalmazza a közlemény.

A végfelhasználók állami intézmények, ahol idősek és gyerekek vannak elhelyezve. A pelletkazánok közül kettő üzemel az egyik büntetés-végrehajtási intézetben. A többi kazán – a soha be sem üzemelt kínaiakkal együtt – évek óta áll a magyarországi szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein – írta a minisztérium.

Felidézték, hogy a Fidesz-kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt 2022 nyarán energia-vészhelyzetet hirdetett. Ezért az alternatív fűtési módokra való áttérés biztosításához 2023-24-ben 400 darab pellet konténerkazán beszerzésére és üzembehelyezésére írtak ki pályázatot.

A konténerkazánok beszerzését a DriveCell Systems Zrt. végezte. A cég 200 darab – vélhetően saját gyártású – és további 200 darab kínai kazánt szerzett be. Az intézményekben viszont nem történt felmérés arra vonatkozóan, hogy hova érdemes ezeket elhelyezni, és azt sem nézték meg, hogy mekkora teljesítményű kazánra lenne szükség.

Megállapították, hogy a kazánokból 200 darab kínai beszerzés, amelyek azbesztet, vagyis mérgező anyagot tartalmaznak. Ráadásul ezek műszaki, környezetvédelmi paraméterei nem felelnek meg sem a hazai, sem az EU-s követelményeknek; a kazánokat túlárazva, darabonként 26 millió forintért, összesen 10,5 milliárd forintért szerezték be – ismertették.

A Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar által elvégzett kínai konténerkazánok teszteléséről szóló összefoglaló jelentése szerint a kínai kazánok több ponton nem felelnek meg a környezetvédelmi, elektromos, tűzvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

„A levegőszennyezés okozta problémát a minisztérium információi szerint úgy akarták áthidalni, hogy a vészhelyzeti kormányzásra hivatkozással kormányrendeletben adtak volna mentesítést a károsanyag kibocsátására” – fogalmazott közleményében a minisztérium.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Túlárazott és mérgezőnek mondott kazánok miatt tett feljelentést a miniszter

feljelentés

kazán

túlárazás

kátai-németh vilmos

szociális és családügyi miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friss hírek a busztragédia Nyíregyházán ápolt sérültjeiről

Friss hírek a busztragédia Nyíregyházán ápolt sérültjeiről

Az M3-ason történt vasárnapi buszbaleset után Nyíregyházára szállított lengyel sérültek többsége könnyebb sérüléseket, többek között végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttöréseket, valamint zúzódásokat szenvedett. Közülük tizennyolcan jelenleg olyan állapotban vannak, hogy hazaszállíthatók Lengyelországba.
 

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos pofonokat visz be Moszkvának Ukrajna, egyre aggasztóbb a helyzet a NATO határain - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Kínos pofonokat visz be Moszkvának Ukrajna, egyre aggasztóbb a helyzet a NATO határain - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A hétvége során az ukrán fegyveres erők több kifejezetten értékes orosz célpontot - köztük egy Basztyion partvédelmi rakétaüteget és a Progressz-űrközpontot - támadott, Moszkva pedig folytatta az ukrán főváros rakétázását. Mostanra gyakorlatilag mindennapossá váltak az orosz légtérsértések NATO-területeken, Romániában hétvégén ismét le kellett lőni egy orosz drónt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt: végleg kukába dobják a legendás orosz tankokat, elképesztő fegyverek érkeznek a helyükre

Kész, ennyi volt: végleg kukába dobják a legendás orosz tankokat, elképesztő fegyverek érkeznek a helyükre

A lépés egyben az orosz haditechnikai rendszerektől való fokozatos eltávolodást is jelezheti.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb Oman if it 'gets in the way' over Iran issue

Trump threatens to bomb Oman if it 'gets in the way' over Iran issue

The president also told Fox News the US had a direct backchannel with the Islamic Revolutionary Guard Corps - something it denies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 17:22
Népi kezdeményezés indult a régi rendszámokért – részletek
2026. augusztus 17. 16:48
Nem lesz alkotmányos válság, mindhárom ügyben elutasító határozatot hozott az Alkotmánybíróság
×
×