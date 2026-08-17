Túlárazott és mérgezőnek mondott kazánok miatt tett feljelentést a miniszter

A feljelentés szerint a 400 pelletkazánt – amelyek közül 200 kínai gyártmányú és mérgező azbesztet tartalmaz – a Fidesz-kormány ideje alatt túlárazva, 10,5 milliárd forintért rendelték meg – tartalmazza a közlemény.

A végfelhasználók állami intézmények, ahol idősek és gyerekek vannak elhelyezve. A pelletkazánok közül kettő üzemel az egyik büntetés-végrehajtási intézetben. A többi kazán – a soha be sem üzemelt kínaiakkal együtt – évek óta áll a magyarországi szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein – írta a minisztérium.

Felidézték, hogy a Fidesz-kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt 2022 nyarán energia-vészhelyzetet hirdetett. Ezért az alternatív fűtési módokra való áttérés biztosításához 2023-24-ben 400 darab pellet konténerkazán beszerzésére és üzembehelyezésére írtak ki pályázatot.

A konténerkazánok beszerzését a DriveCell Systems Zrt. végezte. A cég 200 darab – vélhetően saját gyártású – és további 200 darab kínai kazánt szerzett be. Az intézményekben viszont nem történt felmérés arra vonatkozóan, hogy hova érdemes ezeket elhelyezni, és azt sem nézték meg, hogy mekkora teljesítményű kazánra lenne szükség.

Megállapították, hogy a kazánokból 200 darab kínai beszerzés, amelyek azbesztet, vagyis mérgező anyagot tartalmaznak. Ráadásul ezek műszaki, környezetvédelmi paraméterei nem felelnek meg sem a hazai, sem az EU-s követelményeknek; a kazánokat túlárazva, darabonként 26 millió forintért, összesen 10,5 milliárd forintért szerezték be – ismertették.

A Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar által elvégzett kínai konténerkazánok teszteléséről szóló összefoglaló jelentése szerint a kínai kazánok több ponton nem felelnek meg a környezetvédelmi, elektromos, tűzvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

„A levegőszennyezés okozta problémát a minisztérium információi szerint úgy akarták áthidalni, hogy a vészhelyzeti kormányzásra hivatkozással kormányrendeletben adtak volna mentesítést a károsanyag kibocsátására” – fogalmazott közleményében a minisztérium.