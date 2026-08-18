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Svábhegyi Csillagvizsgáló
Nyitókép: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Rendhagyó éjszaka előtt állunk

Infostart / MTI

Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó Hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban rendhagyó hajnali programmal készülnek a jelenségre.

Bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás Hold bukhat le a nyugati horizonton – írta az MTI-hez elküldött hétfői közleményében a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A közlemény szerint fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a Hold belép a Föld félárnyékába. A látványosabb, részleges szakasz 4 óra 33 perckor indul, ekkor a Hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton.

A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a Hold több mint felét eltakarja a Föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton.

A Hold 5 óra 59 perckor lenyugszik, ezért a megfigyeléshez akadálymentes nyugati horizontra, lehetőleg magasabban fekvő helyszínre lesz szükség. A világosodó égbolt és a Hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet – hívta fel a figyelmet a csillagvizsgáló.

A vöröses színt az okozza, hogy a Föld légköre a Nap fényének vöröses komponenseit a Hold felszínére juttatja. Ez hasonló jelenség ahhoz, amely a napkelte és napnyugta vöröses színeit idézi elő.

Holdfogyatkozás csak teliholdkor következhet be, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és bolygónk árnyéka Hold felszínére vetül. Nem minden teliholdkor láthatunk azonban holdfogyatkozást, mivel a Hold pályasíkja mintegy öt fokos szöget zár be a Föld Nap körüli keringési síkjával. Fogyatkozás akkor jöhet létre, ha teliholdkor a Hold éppen megfelelő helyzetben halad át az ekliptika közelében.

Magyarországról legközelebb 2028 januárjában lesz látható részleges, 2028 december végén pedig teljes holdfogyatkozás – olvasható a közleményben.

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