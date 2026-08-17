Népi kezdeményezés indult a régi rendszámokért – részletek

Ezek a forgalmi rendszámok az 1958-tól forgalomban lévő két betű, négy szám típusú formátumot váltották le 1990 augusztusában, a trikolóros rendszám már három betűt és három számot tartalmazott. Az ügyvéd szerint nagyon sokan ragaszkodnak ezekhez a hatósági jelzésekhez, hiszen így vették át annak idején a Merkúr telephelyén a Ladájukat, Skodájukat vagy más autójukat.

Ebben a csapatban olyanok is vannak, akik veteránosok, vagyis oldtimer kategóriába tartozik az autójuk (azaz a gépkocsi elmúlt 30 éves és sikeresen megkapta a muzeális minősítést). A kezdeményezés felkarolója azt mondta: ez is az érzelmi részhez tartozik, ám nem ezekért állt az ügy élére.

„Sípos László kollégánk indított egy petíciót, ami már lassan 7000 aláírásnál jár. A jogi és bürokratikus anomáliára szeretném felhívni a figyelmet” – mondta Csernus Gábor. Hangsúlyozta, hogy

nem a rendszámok újragyártását kérik, hanem csak annyit, hogy akinek ilyen régebbi van a birtokában, ő újra legyártatva használhassa.

A kezdeményezésükkel megkeresték a szakminisztériumot, Vitézy Dávidot egy nyílt levél formájában, de arra semmilyen hivatalos választ nem kaptak.

A Közlekedési és Beruházási tárca a Telexnek válaszolt az ügyben, közölve, hogy „a régi trikolóros rendszámtábla újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető”. Azt írták, az új azonosító táblák jóval korszerűbb kialakításúak a régieknél, mivel több biztonsági elemet is tartalmaznak a hamisítás ellen. Éppen ezért az újragyártott trikolóros rendszámtáblák műszaki kialakítása nem lehet azonos a korábban kiadott változatokkal.

Csernus Gábor kiemelte: a XXI. században műszaki kivitelezhetetlenségre hivatkozni nonszensz. Ők megkeresték a rendszámokat gyártó céget is, hogy erről nyilatkozzon. Továbbá a YouRube-on fellelhető egy olyan videó, ahol bemutatják, hogy pontosan ugyanazokat a biztonsági elemeket tartalmazzák az úgynevezett EU-s rendszámok, melyeket 2004 május elsejétől adtak ki.

A civilek viszont nem tétlenkednek, értékmentő céllal már létrehozták a trikolorrendszam.hu honlapot, ahol az 1990 augusztusa és a 2004 áprilisa között kiadott ilyen formátumú rendszámokról szeretnének egy minél teljesebb archívumot létrehozni.

Csernus Gábor elmondta: bárkinek a felajánlását szívesen látják, mindenkinek a nevét feltüntetik, vagyis ezzel a honlappal is szeretnék az értékmegőrzést képviselni.

Az ügyvéd szerint egy jogállamban mindig kell hogy legyen helye fellebbezésnek, egy fejlődő közigazgatásnak pedig az emberek érdekét kell szolgálnia.

„Ráadásul a mi kezdeményezésünknek semmilyen ellenérdekű fele nincs. Nem tudok mondani olyan csoportot, akit ez bánt” – tette hozzá az ügyvéd.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.