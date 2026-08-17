Videón, ahogy felrobbantják a Dunában talált gigantikus hajóaknát

Pénteken bejelentés érkezett a szlovákiai Dunamocsnál, mert víziaknát fedeztek fel a Duna vizében. Rendőrök és tűzszerészek is kivonultak a 240 centiméter hosszú és 40 centiméter átmérőjű robbanószerkezethez – írja az Index.

Orosz Örs szlovákiai magyar politikus az esetről azt írta, egy II. világháborús hajóaknáról volt szó, amire 20 centiméterrel a víz felszíne alatt akadtak rá, és amit a kiemelés után fel is robbantottak.

„Hát, ez sokkal nagyobbat szólt!" – idézte a felvidéki politikus Keszegh Zsoltot, a marcelházi homokbánya tulajdonosát, akinek a területén megsemmisítették a robbanószerkezetet. Hozzátette, két hete egy másik bombát is itt robbantottak fel, amit Zsitvatetőnél találtak meg, és ami sérült volt. „A robbanás igazán becsületes, 12 méter átmérőjű és 4 méter mély krátert hagyott maga után” – írta bejegyzésében.

A detonációról végül videót is közölt a szlovák rendőrség: