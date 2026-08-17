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Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gerendai Károly: a nem várt veszteség ellenére is megyünk tovább és fejlesztjük a Szigetet

Infostart / InfoRádió

A tavalyinál kevesebb néző látogatott ki a most véget ért Sziget Fesztiválra, de nem csak emiatt lett nagyobb a veszteség az eredetileg tervezettnél. Jövőre még biztos megrendezik a fesztivált, de hosszabb távon nem fogják tudni vállalni a milliárdos veszteségeket.

Még nincsenek meg az idei Sziget Fesztivál pontos számai, de minden bizonnyal kevesebb néző és bevétel folyt be ezúttal, mint egy évvel korábban. Erről Gerendai Károly, a Sziget alapítója, régi-új főszervezője nyilatkozott az InfoRádióban.

Hangsúlyozta: az idei évre még veszteséggel terveztek, ráadásul elég jelentős veszteséggel, mert úgy gondolták, hogy bizonyos fejlesztéseket meg kell tenniük ahhoz, hogy jó irányba tudjanak elindulni és stabilázálni tudják a rendezvény létét. Gerendai Károly szerint ugyanakkor elkeserítő, hogy

a tervekhez képest is elmaradt a rendezvény látogatottsága, melynek várhatóan nagyobb veszteség lesz az eredménye, mint az eredeti kalkuláció.

Konkrét számokat még nem mert mondani, de az elárulta: a tervezett másfél milliárd forintot jelentősen meghaladja a mínusz.

„Amikor bevontuk a mostani, új tulajdonosi kört, a nagyobb alvállalkozóinkat, stratégiai partnereinket, kétmilliárd forint került befizetésre alaptőke-emelésként, mert abból indultunk ki, hogy így még marad a jövő évre is tartalékunk. Azt sajnos ki merem jelenteni, hogy ezt a teljes befizetett összeget feléljük. A kérdés az, hogy szükség lesz-e további befizetésre” – fogalmazott Gerendai Károly.

A veszteségeket elmondása szerint legfőképp az okozta, hogy csak négy hónap késéssel indulhatott el a szervezés és a jegyek eladása. A forint erősödése a külföldiek számára megdrágította a fesztivált,

a kánikulai szárazság, illetve az áramellátással kapcsolatos kérdőjelek pedig visszavetették a fesztiválozási kedvet.

A Sziget alapítója úgy fogalmazott: 8-9 hónappal ezelőtt még az is kérdés volt, hogy lesz-e fesztivál, de jövőre próbálnak tovább fejlődni, és egy még sikeresebb Szigetet csinálni.

„Azt nem merem ígérni, hogy mi évről évre több milliárdos veszteséget fogunk tudni finanszírozni, de azt, hogy most még elszántak vagyunk abban, hogy a veszteségek ellenére is tovább menjünk, és fejlesszük a szigetet, azt nyugodt szívvel ki merem jelenteni” – mondta Gerendai Károly.

Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén a jelek szerint kevesebben, nagyjából 350-360 ezren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.

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