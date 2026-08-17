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A német Jamal Musiala ünnepel, miután belőtte csapata második gólját a németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében játszott Németország-Dánia mérkőzésen a dortmundi Westfalen Stadionban 2024. június 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Már edzett Musiala, aki váratlanul összesesett a Bayern hétvégi meccsén

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Jamal Musiala hiányzott a Bayern München hétfői, a Säbener Strassén tartott csapatedzéséről, de az állapota miatt nincs ok komolyabb aggodalomra.

Az Abendzeitung szerint nem a keret többi tagjával együtt edzett, hanem egyéni munkát végzett, de ennek az oka nem a hétvégi ijesztő rosszulléte, hanem az, hogy még lábadozik a világbajnokság utáni kisebb műtétje után. (Egy fémlemezt vettek ki a lábából.)

A Telekom-kupáért játszott hétvégi találkozón az RB Leipzig ellen Musiala a második félidő közepe után állt be, ez volt az első meccse a műtét óta.

Nem sokkal a mérkőzés vége előtt a földre rogyott, csapattársai megijedtek, az orvosi stáb pedig azonnal a segítségére sietett. Ellátták, majd egyikük egy felfelé tartott hüvelykujjal jelezte, hogy nincs nagy baj, ezzel oldva a feszültséget.

Musiala segítség nélkül hagyta el a pályát, és egyedül sétált le a játékoskijáró lépcsőin, bár a DPA hírügynökség jelentése szerint még mindig kábának tűnt.

„A legfontosabb, hogy jól van” – nyilatkozta néhány órával később a Bayern sportügyekért felelős igazgatótanácsi tagja, ám további részleteket nem közöltek a játékos állapotáról, sem arról, mi okozta az összeesését.

Állítólag a több mint 30 Celsius-fokos nagy hőség is közrejátszhatott a rosszullétben.

Musiala hétfőn egy 30 perces, egyéni edzést teljesített. A Bayern München nem akarja siettetni a középpályás visszatérését. A bajorok szerdán még játszanak egy felkészülési mérkőzést a Heidenheim ellen, azon kevésbé valószínű a pályára lépése. Ellenben a hétvégi, a Borussia Dortmund elleni német Szuperkupa-mérkőzésen minden bizonnyal bevethető lesz.

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Kezdőlap    Sport    Már edzett Musiala, aki váratlanul összesesett a Bayern hétvégi meccsén

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