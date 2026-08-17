Linczmayer Szilvia: videóval segíti a NAV az ePénztárgép alkalmazás használatát

„A nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség egy új szabály, ami szeptember elsejétől lép hatályba, és azokat érinti, akik nem online pénztárgéppel állítanak ki nyugtát” – mondta az InfoRádióban Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője. Mint mondta, ez alapvetően két vállalkozói kört jelent: egyfelől a kisvállalkozók, akik papírnyugtát állítanak ki, másfelől a nagyobbak, akik számítógéppel nyomtatják a nyugtákat.

A „kézi nyugtázók” számára nem kötelező az online pénztárgép használata, ilyenek például a fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök, pedikűrösök, és a legtöbb különböző szerelő – sorolta, hozzátéve, hogy amikor viszont valamilyen szolgáltatást nyújtanak, arról nyugtát kell kiállítaniuk.

Eddig a NAV ezekre csak akkor látott rá, ha a revizorok kimentek az adott vállalkozóhoz, ez változik meg szeptember elsejétől, és az adatszolgáltatás több különböző módon is lehetséges lesz.

Linczmayer Szilvia kijelentette, a változás legfontosabb hozadéka kettős a NAV szempontjából: fehérít a gazdaságon, ha a hivatal minden nyugtára rálát, emellett a vállalkozások adminisztrációja is csökken a digitalizációval, ami által növekszik a versenyképességük.

A hivatal kommunikációs vezetője szerint a nyugtaadat-szolgáltatás során a vállalkozók egyrészt feltölthetik az általuk kiállított nyugták adatait egy online felületre – ezt három naponta kell megtenniük, naponként összeadva. Mint mondta, ez egy viszonylag egyszerűen használható felület. A másik megoldás viszont sokkal egyszerűbb ennél, mégpedig a NAV ingyenes alkalmazásának, az ePénztárgépnek a használata.

Az applikáció mindkét alkalmazás-áruházból letölthető, ingyenesen hozzáférhető bárki számára, és ezzel is teljesíthető a nyugtaadat-szolgáltatás.

Hangsúlyozta: ennek használatával spórolhatnak is a vállalkozások, ugyanis a nyugta formája innentől kezdve nem papíralapú lesz, ám ahhoz, hogy a vevő is megkapja az adatokat, neki is „aktivizálnia kell magát”, és szintén le kell töltenie eg appot, az úgynevezett vevői alkalmazást. Így a nyugta ugyanúgy átkerül hozzá, mikor fizet egy szolgáltatásért, mindössze a két telefont kell hozzá összeérinteni.

A NAV egy videót is közzétett annak érdekében, hogy segítse az online pénztárgépen nem használó vállalkozásokat a kötelezettségük teljesítésében, és az applikáció használatában. Ez körülbelül másfél percben, lépésről lépésre megmutatja a használatot – mondta Linczmayer Szilvia. Megjegyezte, azt fontos tudni, hogy az ePénztárgép alkalmazást ugyan bárki szabadon letöltheti, de be kell jelentkezni a használatához a NAV-nál, és a hivatal aktiválja számára az appot. Ha ez megtörtént, onnantól kezdve lehet elkezdeni használni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.