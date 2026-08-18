ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
314.25
bux:
150110.32
2026. augusztus 18. kedd Ilona
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Business woman busy working on laptop computer at office
Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Felfoghatatlan szám, ekkora Magyarországon a céges körbetartozás

Infostart / MTI

A vállalati forgalom nő, azonban egyre több pénz ragad be a cégek közötti követelésekbe: 2025-ben az összes aktív vállalkozás 26,7 százalékánál, 87 ezer cégnél a követelések forgási ideje az országos átlag több mint kétszerese volt az OPTEN céginformációs szolgáltató adatai szerint.

Az MTI-nek küldött hétfői elemzés szerint a magyar vállalati szektor összesített nettó árbevétele 2025-ben megközelítette a 184 ezer milliárd forintot, 3,5 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. A nagyobb forgalommal együtt a cégek követelésállománya egy év alatt 4,5 százalékkal, közel 37 ezer milliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kötelezettségek összege 3,9 százalékkal emelkedett.

Az elemzésben kiemelték: a valódi kérdés az, hogy kinél van a követelés, és mennyi idő alatt lesz belőle pénz. Országosan a követelések átlagos forgási ideje 2025-ben 73 nap volt, lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest.

Méretkategóriánként már eltérő a kép az OPTEN adatai szerint: az 1 milliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoknál mindössze 2 hónap a követelések forgási ideje – egyedül ez a csoport teljesít az országos átlag alatt. Az 500 millió és 1 milliárd forint közötti cégeknél már több mint 3 hónapos, míg a 10-100 milliós kategóriában fél évet is meghaladó követelésforgási idővel kell számolni.

A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél átlagosan 460 nap a követelések forgási ideje, ráadásul ez a 2024-es 434 naphoz képest is további romlás – mutatnak rá.

A legkisebb vállalkozások esetében nem csak a követelések lassú forgása figyelmeztető. A kategória összesített saját tőkéje 2025-ben negatív volt, miközben kötelezettségeik értéke csaknem elérte a teljes eszközállományuk értékét. Ebben a vállalati körben egyszerre van jelen a rendkívül hosszú forgási idő, a magas eladósodottság és a negatív saját tőke - írták.

Az elemzés szerint a kedvezőtlen pénzügyi jelek ugyanakkor nem csak a legkisebb vállalkozásoknál láthatók: a negatív saját tőkéjű aktív cégek száma a 2022-es közel 25 ezerről 2025-re megközelítette a 29 ezret. Ugyanakkor a negatív saját tőkével rendelkező cégek 45,5 százaléka a 10 millió forint alatti árbevételű.

Az országos 73 napos átlagnál hosszabb követelésforgási idő a cégek 36,5 százalékát érinti, szemben a 2022-es 32,9 százalékkal.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Felfoghatatlan szám, ekkora Magyarországon a céges körbetartozás

gazdaság

elemzés

követelés

opten

vállalkozások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter újra bejelentkezett Paksról: kritikus napok következnek

Magyar Péter újra bejelentkezett Paksról: kritikus napok következnek

A kormányfő továbbra is „Dunai hajós” üzemmódban, hétfő este is töltött egy videót.
 

Esik az eső, Magyar Péter óriási haladásról számolt be

Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

Szakértő az Arénában: csakis a fenékküszöbös megoldás kerülhetett most szóba Pakson, aztán majd figyelni kell

Megnyitottak egy fontos zsilipet, nagyon bonyolult vízkormányzás zajlik

Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában

Atomenergia-hivatal: nem muzsikált túl fényesen tavaly Paks

VIDEÓ
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.18. kedd, 18:00
Sós Csaba
a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokan nem is tudnak róla, pedig már havi 400 ezres fizetéssel is megnyílhat ez a kapu Magyarországon

Sokan nem is tudnak róla, pedig már havi 400 ezres fizetéssel is megnyílhat ez a kapu Magyarországon

Több mint 11 000 milliárd forintos vagyonnal és közel 760 ezres ügyfélszámlával zárta az idei első félévet a prémium banki piac – közel hat, illetve hét százalékpontos bővülés ez, a korábbinál tehát kisebb elánnal, de továbbra is dőlnek az új csúcsok. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet. Továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de mostanra több szolgáltató is átlépte az ezermilliárd forintos kezelt állományt. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek mintegy kétharmadának 10 milliót meghaladó vagyona van, és egy átlagos számlán 15 millió forintnyi megtakarítás hever. A szolgáltatók a következő évekre visszafogottabb növekedéssel számolnak, aggodalmukat fejezték ki a szabályozói környezet esetleges változásai – köztük a vagyonadó és esetlegesen a TBSZ-adózás módosítása – miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia - de tényleg ilyen egyszerű?

Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia - de tényleg ilyen egyszerű?

Elon Musk szerint az AI és a robotok néhány éven belül olyan mennyiségű árut és szolgáltatást termelhetnek, hogy a pénz mai szerepe okafogyottá válik.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb US ally Oman if it 'gets in the way' over Iran deal

Trump threatens to bomb US ally Oman if it 'gets in the way' over Iran deal

Trump's threat on Oman, which has been holding its own talks with Iran to reopen the Strait of Hormuz, comes as a 60-day window for peace negotiations expires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 20:12
Linczmayer Szilvia: videóval segíti a NAV az ePénztárgép alkalmazás használatát
2026. augusztus 17. 07:27
A hőség a bankrendszerre is kihatással van
×
×