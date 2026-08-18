Felfoghatatlan szám, ekkora Magyarországon a céges körbetartozás

Az MTI-nek küldött hétfői elemzés szerint a magyar vállalati szektor összesített nettó árbevétele 2025-ben megközelítette a 184 ezer milliárd forintot, 3,5 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. A nagyobb forgalommal együtt a cégek követelésállománya egy év alatt 4,5 százalékkal, közel 37 ezer milliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kötelezettségek összege 3,9 százalékkal emelkedett.

Az elemzésben kiemelték: a valódi kérdés az, hogy kinél van a követelés, és mennyi idő alatt lesz belőle pénz. Országosan a követelések átlagos forgási ideje 2025-ben 73 nap volt, lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest.

Méretkategóriánként már eltérő a kép az OPTEN adatai szerint: az 1 milliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoknál mindössze 2 hónap a követelések forgási ideje – egyedül ez a csoport teljesít az országos átlag alatt. Az 500 millió és 1 milliárd forint közötti cégeknél már több mint 3 hónapos, míg a 10-100 milliós kategóriában fél évet is meghaladó követelésforgási idővel kell számolni.

A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél átlagosan 460 nap a követelések forgási ideje, ráadásul ez a 2024-es 434 naphoz képest is további romlás – mutatnak rá.

A legkisebb vállalkozások esetében nem csak a követelések lassú forgása figyelmeztető. A kategória összesített saját tőkéje 2025-ben negatív volt, miközben kötelezettségeik értéke csaknem elérte a teljes eszközállományuk értékét. Ebben a vállalati körben egyszerre van jelen a rendkívül hosszú forgási idő, a magas eladósodottság és a negatív saját tőke - írták.

Az elemzés szerint a kedvezőtlen pénzügyi jelek ugyanakkor nem csak a legkisebb vállalkozásoknál láthatók: a negatív saját tőkéjű aktív cégek száma a 2022-es közel 25 ezerről 2025-re megközelítette a 29 ezret. Ugyanakkor a negatív saját tőkével rendelkező cégek 45,5 százaléka a 10 millió forint alatti árbevételű.

Az országos 73 napos átlagnál hosszabb követelésforgási idő a cégek 36,5 százalékát érinti, szemben a 2022-es 32,9 százalékkal.