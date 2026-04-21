2026. április 21. kedd Konrád
barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

A turistáknak is üzentek a szlovákiai medvehelyzet miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában továbbra is bizonytalanság övezi a barnamedvék országos genetikai monitorozását. A „Mi vagyunk az erdő” civil kezdeményezés szerint az állami természetvédelem még mindig nem tudta megmondani, mely intézmény fogja elemezni a több ezer összegyűjtött DNS-mintát, miközben a projekt már hónapok óta zajlik. A tavaszi ébredés után már többször tévedt medve lakott terület közelébe, sérülést, károkat is okozva.

A Szlovák Állami Természetvédelem 2025 augusztusában indította el a barnamedve-populáció felmérését, amelynek célja a faj pontos állományának meghatározása. A tervek szerint mintegy 7000 mintát szeretnének összegyűjteni, és ezek alapján készülne el a hivatalos becslés. Ehhez képest a legfrissebb adatok szerint eddig körülbelül 1500 széklet- és szőrmintát, valamint több mint 200 szövetmintát sikerült begyűjteni elhullott vagy kilőtt egyedekből.

A kezdeményezés képviselői szerint ez a mennyiség még messze van a tervezettől, és aggodalomra ad okot az is, hogy hét hónap után sincs kiválasztva az a laboratórium vagy intézmény, amely elvégezné a genetikai elemzéseket. A „Mi vagyunk az erdő” szerint így kérdésessé válik az is, hogy tartható-e az a kormányzati ígéret, miszerint a végső eredmények 2026 augusztusára elkészülnek.

Az állami természetvédelem ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy egy összetett, több intézményt érintő szakmai folyamatról van szó, amely időigényes, és a részeredményeket önmagukban nem lehet értelmezni. A hatóságok szerint a módszertan megfelelő, a munka szakmai alapokon zajlik, a részletesebb tájékoztatást pedig a feldolgozás után adják majd meg.

A barnamedvék jelenléte közben több helyen is komoly figyelmet kap Szlovákiában, miután az elmúlt hetekben több riasztás és támadás is történt. Az egyik legsúlyosabb eset Besztercebánya közelében volt, az Urpín-hegyen, ahol egy 31 éves futóra támadt egy medve a kora reggeli órákban. A férfi futás közben került szembe az állattal, amely megtámadta, mellkasi sérüléseket okozva neki. Az illetőnek sikerült elmenekülnie, a mentők kórházba szállították és stabilizálták az állapotát.

Hasonlóan figyelmeztető eset történt a közelmúltban a kelet-szlovákiai Kistopolya külterületén is, ahol

egy medve 12 méhkaptárt rongált meg egy bekerített telken.

A ragadozót kamerafelvétel is rögzítette, a hatóságok és a beavatkozó egység vizsgálják az esetet. Svit városában szintén medveészlelés miatt adtak ki figyelmeztetést. Az állatot egy húsfeldolgozó üzem közelében látták. Az önkormányzat arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék az erdőket szürkületkor és éjszaka, tartsák pórázon a kutyákat, és ne hagyjanak kint élelmiszer-maradékot, amely odavonzhatja a vadállatokat. A város ugyanakkor hangsúlyozta: nincs pánikhelyzet, a cél a megelőzés.

A szakemberek szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területek közelében, ezért országszerte fokozott figyelmet kérnek a lakosságtól. A természetjáróknak azt javasolják, hogy lehetőleg nappal mozogjanak az erdőkben, kerüljék az egyedül túrázást, és tartsák be a biztonsági előírásokat.

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, a befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság terhelte, miközben az olajár is megugrott. Ma reggel Ázsiában már valamivel kedvezőbb volt a kép, a japán, dél-koreai és tajvani piacok is erősödtek, az olaj pedig a hétfői ugrás után visszább húzódott. Európában azonban így is csak iránykeresés jöhet, miközben a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Elméletben ma járna le a két hetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosított a határidőt.

Egymilliárd eurónál is több olvadt el a magyar aranytartalékból: durva pofont kapott az MNB

A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

