Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

A cseh kormány jóváhagyta, hogy a NATO-csúcsra Andrej Babis miniszterelnök, valamint Petr Macinka külügyminiszter és Jaromír Zuna védelmi miniszter utazzon. A döntés egy, az alkotmányos tisztségviselők légi szállításáról szóló határozatban szerepel. A dokumentum több más külföldi utat is tartalmaz, azonban a NATO-csúcsra induló járat utaslistáján nem szerepel Petr Pavel köztársasági elnök neve.

Ez azért keltett feltűnést, mert az államfő jelezte: szeretné ő vezetni a cseh delegációt. Sőt,

egy interjúban azt is felvetette, hogy akár a kormány felhatalmazása nélkül is részt venne a csúcs nem hivatalos programjain, például az államfők közös vacsoráján.

A miniszterelnök ezzel szemben úgy fogalmazott: nem tartja logikusnak, hogy az elnök a kormánydelegációval együtt utazzon. Andrej Babis szerint a NATO-csúcson elsősorban a kormánynak kell képviselnie az ország álláspontját, különösen a védelmi kiadások kérdésében, hiszen a költségvetésért is a kabinet felel.

Miközben a kormány hivatalosan már döntött az utazásról, Andrej Babis egy sajtótájékoztatón még azt mondta: a delegáció összetétele egyelőre nem aktuális kérdés. Hozzátette, hogy májusban véglegesül a NATO-csúcs programja, és addig nem akarnak részletesen foglalkozni a témával. Petr Macinka külügyminiszter sem kívánt érdemben reagálni az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

A cseh ellenzéki pártok közül többen bírálták a kormány döntését. A TOP 09 vezetője elfogadhatatlannak nevezte a kijelölt delegációt, míg az ODS elnöke úgy véli: az embereket valójában nem érdekli, ki utazik a csúcsra, de szerinte is az lenne a helyes, ha az elnök képviselné az országot.

Petr Pavel ugyanakkor nemcsak a részvétel kérdésében kritikus.

Úgy látja, hogy a cseh kormány védelmi kiadásokkal kapcsolatos álláspontja nem lesz meggyőző a szövetségesek számára. Szerinte az ország idén nem teljesíti a NATO által elvárt, GDP-arányos két százalékos védelmi kiadási szintet. Az államfő külön kitért arra is, hogy szerinte a miniszterelnök túlzottan bízik abban, hogy a partnerek – köztük az Egyesült Államok vezetése – elfogadják a cseh érveket. Pavel úgy fogalmazott: attól tart, hogy ez inkább értetlenséget vagy közönyt vált majd ki.

Pavel hangsúlyozta: nem szeretné tovább a médián keresztül folytatni ezt a vitát, mivel az szerinte kettejük közötti, alkotmányos kérdés. A NATO-csúcsokon egyébként korábban mind a kormányfők, mind az államfők képviselték már Csehországot. Petr Pavel hivatalba lépése óta minden ilyen találkozón részt vett.