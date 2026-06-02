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Kovács Csaba, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (MOME) megbízott rektora beszédet mond az egyetem közösségi kertje átadóján az intézmény zugligeti campusán 2025. szeptember 30-án. Az új, közel 500 négyzetméteres kert, amelyet permakultúrás elvek mentén, szakértõk bevonásával hallgatók terveztek, egyes parcelláit a hallgatók maguk ültetették be.
Nyitókép: Hatházi Tamás

Megszületett a rektorjelölti döntés a MOME-n

Infostart / MTI

Kovács Csaba Ybl-díjas, Prima Primissima díjas építész, egyetemi tanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) megbízott rektora nyerte el az egyetem rektorjelölti pozícióját – közölték az intézmény Facebook-oldalán kedden.

A bejegyzésben azt írták, a MOME szenátusa június 1-jén hozott döntést az egyetem leendő rektorának a személyéről. Mint fogalmaztak, a döntés fontos mérföldkő az egyetem életében, egy hosszabb átmeneti időszak zárul most le. A rektorválasztás során a szenátorok két jelölt közül egyszerű többséggel választottak.

Az egyetem honlapján található tájékoztató szerint Kovács Csaba az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Munkásságát a kimagasló színvonalú építészeti tervezés, a szakmai közéleti szerepvállalás és az egyetemi közösségépítés határozza meg.

A MOME Alapítvány korábban nyílt pályázatot írt ki a rektori pozíció betöltésére: a jelentkezési folyamat március 31-ig tartott, a határidőig három érvényes pályázatot nyújtottak be. A jelöltek, Jurgen Bey, Kovács Csaba és Vargha Balázs április 27-én a szenátus előtt ismertették programjukat, majd május 29-én nyílt rektori vitában is bemutatkoztak az egyetem közösségének. Ezt megelőzően több alkalommal találkoztak az egyetem munkatársaival fórumok keretében, programjukat pedig írásos formában is megosztották.

Az új rektor várhatóan 2026. augusztus 1-jén kezdi meg négyéves megbízatását az egyetem élén. Feladatai közé tartozik majd többek között a MOME oktatási, kutatási és innovációs, valamint egyéb kreatív, alkotói és tudományos tevékenységeinek az irányítása; a hallgatók, az oktatók és a kutatók tudományos, szakmai és életminőségbeli támogatása, fejlesztése, szoros együttműködésben az egyetem vezérigazgatójával; és szerepvállalás az intézmény hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének a fejlesztésében és fenntartásában az egyetemi stratégiával összhangban.

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