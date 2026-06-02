A Mol válaszára vár Belgrád

A tárcavezető elmondta, hogy kedden vagy szerdán várják a választ, reméli, hogy a hét végéig sikerül lezárni a tárgyalások újabb fordulóját.

A fennmaradó nyitott kérdések között szerepel a pancsovai finomító működése és több technikai részlet is. Szerbia nem okozója a NIS körül kialakult helyzetnek, amely az amerikai szankciók és az orosz tulajdonrész miatt alakult ki – mondta.

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) több alkalommal is meghosszabbította a tárgyalások határidejét.

A jelenlegi engedély június 6-án jár le.

A szerb kormány továbbra is jóhiszeműen folytatja az egyeztetéseket a Mollal, hogy a lehető legrövidebb időn belül megoldás szülessen a NIS jövőjét illetően – hangsúlyozta Sinisa Mali.

Aleksandar Vucic szerb elnök május közepén arról beszélt, hogy nem mennek jól a tárgyalások, és ha nem sikerül megállapodásra jutni, Szerbia is megvásárolná az orosz részvényeket.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.