2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Távozik a londoni fehérek sikeredzője

Infostart / MTI

Öt év után távozik posztjáról Marco Silva, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Fulham vezetőedzője.

A londoni klub kedden délután jelentette be a portugál szakember búcsúját, kiemelve, hogy Silva rendkívül sikeres munkát végzett a csapatnál. A közleményben Shahid Khan tulajdonos külön kifejezte háláját a trénernek.

„A Fulham örökké a szívemben marad. Előbb vagy utóbb biztosan visszatérek majd a Craven Cottage-ra” – idézte a közlemény Marco Silva búcsúszavait.

A portugál edző 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnhél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről.

Marco Silva sajtóértesülések szerint visszatér hazájába és a Benfica irányítását veszi majd át.

Kaiser Ferenc: a modern hadseregek hibrid megoldásokban gondolkoznak, nem tudnak mindent a drónok

A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ugyanakkor az utóbbi időben a legígéretesebb fejlesztések a counter drónokat, vagyis a védelmi, drónelhárító rendszereket érintették.
 

Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Az Egyesült Államok több kínos incidensről is be tud számolni az Iránnal vívott háború közben, ezekről több problémás részlet is előkerült – számolt be az NBC News.

A TOP10 májusi kvízeink listáján 2026-ban az irodalmi kvízek domináltak, de népszerűek voltak a filmes, gasztro és egyéb kvízek is.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

