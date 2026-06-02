Távozik a londoni fehérek sikeredzője

A londoni klub kedden délután jelentette be a portugál szakember búcsúját, kiemelve, hogy Silva rendkívül sikeres munkát végzett a csapatnál. A közleményben Shahid Khan tulajdonos külön kifejezte háláját a trénernek.

„A Fulham örökké a szívemben marad. Előbb vagy utóbb biztosan visszatérek majd a Craven Cottage-ra” – idézte a közlemény Marco Silva búcsúszavait.

A portugál edző 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnhél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről.

Marco Silva sajtóértesülések szerint visszatér hazájába és a Benfica irányítását veszi majd át.