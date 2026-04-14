ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.9
usd:
308.48
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független elnökjelölt az egyik vetélytársával, Danuse Nerudová közgazdásszal, a brünni Mendel Egyetem volt rektorával prágai rádióvitájukon a cseh elnökválasztás kétnapos első fordulójának első napján, 2023. január 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

A cseh védelmi tárca letiltott egy kész államfői interjút

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh védelmi minisztérium megtiltotta a Cseh Hadsereg vezérkarának, hogy közzétegye a Petr Pavel köztársasági elnökkel készült interjút. Egy speciális epizódról volt szó a „Kamufláž” című katonai podcastban, amelyet a múlt héten kellett volna sugározni. Erről számolt be az aktuálne.cz portál, amely szerint a tiltás oka az elnök és a kormány közötti nézeteltérés.

Az interjú Petr Pavel elnökkel készült, és a cseh hadsereg „Kamufláž” című podcastjának egy különkiadásában hangzott volna el. Az epizódot eredetileg április 7-én tették volna közzé, és már előzetesen népszerűsítették is a közösségi médiában. A publikálás azonban azóta sem történt meg. A portál információi szerint a védelmi tárca közbelépett, és megtiltotta az adás sugárzását. Az interjút a vezérkar sajtóosztályának munkatársa készítette.

Egy magas rangú minisztériumi tisztviselő azt mondta: a döntés hátterében valószínűleg a cseh államfő és a Babiš-kormány közötti jelenlegi nézeteltérés áll. Hozzátette: nem lenne megfelelő, ha a hadsereg most az államfőt népszerűsítené. A védelmi minisztérium szóvivője, Petr Pešek ugyanakkor más magyarázatot adott. Szerinte az új epizódot egy új YouTube-csatornán tervezték közzétenni, amelynek elindításáról még belső egyeztetések zajlanak.

Az ügy nem elszigetelt jelenség, hanem része annak a feszültségnek, amely az utóbbi időben alakult ki a köztársasági elnök és a kormány között.

A hétvégén a külügyminisztérium is bírálta Petr Pavel kijelentéseit az amerikai elnökről, Donald Trumpról. Pavel egy nyilvános podcastfelvételen arról beszélt, hogy Trump az elmúlt hetekben többet ártott a NATO hitelességének, mint Vladimir Putin hosszú évek alatt. A külügyi tárca erre reagálva hangsúlyozta: ez nem a cseh kormány hivatalos álláspontja. Kiemelték, hogy a kabinet továbbra is kulcsfontosságúnak tartja a NATO erejét, egységét és hitelességét, valamint az Európa és az Egyesült Államok közötti szoros együttműködést.

Az elnöki hivatal válaszában azt közölte: Petr Pavel számára mindig is kiemelten fontosak voltak az amerikai kapcsolatok és a NATO egysége. Hozzátették: biztonság- és külpolitikai kérdésekben az államfő inkább a kormánnyal folytatott párbeszédet részesíti előnyben a nyilvános viták helyett.

A nézeteltérések azonban már korábban is megmutatkoztak. A vita egyik kiindulópontja az volt, hogy az elnök megtagadta egy miniszterjelölt kinevezését. Emellett jelenleg abban sincs egyetértés, hogy ki képviselje Csehországot a közelgő ankarai NATO-csúcstalálkozón. A kormányfő, Andrej Babiš saját maga venne részt az eseményen, míg az államfő jelezte: nem mond le a részvételről. A vita odáig fajult, hogy a delegáció összeállítása körül is feszültség alakult ki. Petr Pavel erre reagálva hangsúlyozta: alkotmányos jogkörei gyakorlását senki sem korlátozhatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

interjú

cseh

andrej babis

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 18:16
2026. április 14. 12:39
×
×