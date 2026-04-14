A cseh védelmi tárca letiltott egy kész államfői interjút

Az interjú Petr Pavel elnökkel készült, és a cseh hadsereg „Kamufláž” című podcastjának egy különkiadásában hangzott volna el. Az epizódot eredetileg április 7-én tették volna közzé, és már előzetesen népszerűsítették is a közösségi médiában. A publikálás azonban azóta sem történt meg. A portál információi szerint a védelmi tárca közbelépett, és megtiltotta az adás sugárzását. Az interjút a vezérkar sajtóosztályának munkatársa készítette.

Egy magas rangú minisztériumi tisztviselő azt mondta: a döntés hátterében valószínűleg a cseh államfő és a Babiš-kormány közötti jelenlegi nézeteltérés áll. Hozzátette: nem lenne megfelelő, ha a hadsereg most az államfőt népszerűsítené. A védelmi minisztérium szóvivője, Petr Pešek ugyanakkor más magyarázatot adott. Szerinte az új epizódot egy új YouTube-csatornán tervezték közzétenni, amelynek elindításáról még belső egyeztetések zajlanak.

Az ügy nem elszigetelt jelenség, hanem része annak a feszültségnek, amely az utóbbi időben alakult ki a köztársasági elnök és a kormány között.

A hétvégén a külügyminisztérium is bírálta Petr Pavel kijelentéseit az amerikai elnökről, Donald Trumpról. Pavel egy nyilvános podcastfelvételen arról beszélt, hogy Trump az elmúlt hetekben többet ártott a NATO hitelességének, mint Vladimir Putin hosszú évek alatt. A külügyi tárca erre reagálva hangsúlyozta: ez nem a cseh kormány hivatalos álláspontja. Kiemelték, hogy a kabinet továbbra is kulcsfontosságúnak tartja a NATO erejét, egységét és hitelességét, valamint az Európa és az Egyesült Államok közötti szoros együttműködést.

Az elnöki hivatal válaszában azt közölte: Petr Pavel számára mindig is kiemelten fontosak voltak az amerikai kapcsolatok és a NATO egysége. Hozzátették: biztonság- és külpolitikai kérdésekben az államfő inkább a kormánnyal folytatott párbeszédet részesíti előnyben a nyilvános viták helyett.

A nézeteltérések azonban már korábban is megmutatkoztak. A vita egyik kiindulópontja az volt, hogy az elnök megtagadta egy miniszterjelölt kinevezését. Emellett jelenleg abban sincs egyetértés, hogy ki képviselje Csehországot a közelgő ankarai NATO-csúcstalálkozón. A kormányfő, Andrej Babiš saját maga venne részt az eseményen, míg az államfő jelezte: nem mond le a részvételről. A vita odáig fajult, hogy a delegáció összeállítása körül is feszültség alakult ki. Petr Pavel erre reagálva hangsúlyozta: alkotmányos jogkörei gyakorlását senki sem korlátozhatja.