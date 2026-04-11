Halálos fertőzés: nyolcan haltak meg egy mexikói klinika „vitamin-kezelése” nyomán

Csábító és egyenes az ajánlat: egy gyors infúzió, amely hidratál, feltölt energiával, erősíti az immunrendszert, sőt, azonnal véget vet a másnaposságnak. A „vitamincseppek” vagy „vitamininjekciók” néven ismert kezelések az elmúlt években világszerte divattá váltak, és Mexikó sem kivétel.

A Sonora szövetségi államban fekvő Hermosillóban működő klinika is pontosan ezt kínálta pácienseinek – egészen addig, amíg a kezelések után többen súlyosan meg nem betegedtek, majd rövid időn belül meg nem haltak.

Una terapia de "sueros vitaminados", popular en redes, dejó 4 personas sin vida en Hermosillo tras recibir el tratamiento intravenoso.



⚠️ Especialistas advierten que estos procedimientos, mal administrados, pueden… pic.twitter.com/LEIYa5ojVe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

A fertőzés gyorsan alakult ki és ez többek életébe került. A helyi szervek szerint eddig tizenegy embert érint az ügy, közülük nyolcan meghaltak. Az első vizsgálatok arra utalnak, hogy az intravénás kezelést választó ügyfeleknek egy bakteriumoktól hemzsgő oldatot adtak be.

A tünetek rendkívül gyorsan jelentkeztek. Több beteg órákon belül, mások néhány napon múlva haltak meg – írta le az esetet az El País című spanyol lap.

A laboratóriumi vizsgálatok és klinikai elemzések

súlyos fertőzésre utalnak.

Ami súlyosbította a helyzetet: a fertőzött oldatot intravénásan adták be, emiatt a kórokozó azonnal elterjedhetett az egész szervezetben.

A különösen aggasztó az, hogy a kezelést nyújtó orvos és a klinika is hivatalos engedéllyel működött.

Vitamin-infúzió: először divat, aztán üzlet

Az intravénás vitaminterápia nem új jelenség: az 1980-as években jelent meg, de igazán az utóbbi évtizedben vált tömegessé. Ebben jelentős szerepet játszottak hírességek és influenszerek.

Világsztárok – például Madonna, Cara Delevingne vagy Rihanna – is azt emlegették, hogy ilyen kezelésekkel regenerálódnak fellépések, vagy épp egy átmulatott éjszaka után.

IV therapy is one of many celebrity secrets for that natural-looking glow. Discover the benefits of IV therapy and how it can rejuvenate and recharge your body from within at https://t.co/OmrOvoV30W #ivtherapy #celebritysecret#EdenMedSpa #Charlotte #NC pic.twitter.com/XDuCYJB34K — Eden MedSpa (@my_eden_medspa) August 30, 2024

Mexikóban – a fővárosban és más nagyvárosokban – ma már egész klinikaláncok épültek rá erre az üzletágra. A szolgáltatók „személyre szabott vitaminkoktélokat” kínálnak, amelyek B-vitaminokat, C-vitamint, magnéziumot, cinket és más tápanyagokat tartalmaznak. Az árak alkalmanként elérik a több tízezer forintnak megfelelő összeget.

A kezelések ráadásul nemcsak klinikákon érhetők el: vannak vállalkozások, amelyek házhoz is szállítják az infúziókat, sőt, azokat az interneten is meg lehet vásárolni, ami teljesen új kockázati szintet jelent.

„Nem maga a terápia a gond” – állítja az ágazat

Az iparág szereplői gyakran azzal védekeznek, hogy a megfelelő körülmények között végzett kezelés biztonságos.

Mad Espinosa, egy mexikói klinikalánc alapítója szerint a probléma nem magában a terápiában rejlik, hanem a megfelelő hatósági ellenőrzés hiányában.

Mint mondja, minden kezelés előtt orvosi állapotfelmérésre, kórelőzmény-ellenőrzésre és folyamatos megfigyelésre lenne szükség.

Ez azonban a gyakorlatban sokszor nem történik meg – különösen az illegálisan működő vagy lazán szabályozott szolgáltatóknál. Rádásul, ahogy pedig korábban említettük, a legutóbbi esetnél még a szabályozás sem jelentett védelmet, mert a tragédia egy hivatalos engedéllyel működő klinikán történt.

A mexikói egészségügyi hatóságok már korábban is figyelmeztettek a veszélyekre. Több esetben is kimutatták, hogy illegálisan forgalmazott intravénás oldatok nem felelnek meg a biztonsági és minőségi előírásoknak.

A probléma azonban rendszerszintűnek tűnik. Adolfo Martínez, a Mexikói Autonóm Egyetem (UNAM) kutatója szerint a Hermosillóban történt eset „klasszikus példája annak, mi történik, ha a szabályozás nem tud lépést tartani a piaccal”.

Mint fogalmazott: „A tanúsítvány önmagában nem elég. Ha nincs rendszeres ellenőrzés és lekövetés, akkor a kockázat folyamatosan fennáll.”

Martínez szerint a hatóságok emberi és technikai erőforrásai is korlátozottak, miközben egyre több magánszolgáltató kínál ilyen kezeléseket.

Tudományos bizonyítékok nélkül

A biztonsági kockázatok mellett egy másik alapvető probléma az, hogy nincs meggyőző tudományos bizonyíték arról, hogy ezek a terápiák hatékonyak (vagy ahogy egyes tudományos cikkek árnyalják a képet: hatékonyak az egészséges emberek esetében, szemben súlyos betegeknél alkalmazott terápiával.)

Egészségügyi szakértők szerint az intravénás vitaminterápia előnyeit nem támasztják alá meggyőző tudományos kutatási eredmények.

David Kershenobich mexikói egészségügyi miniszter is egyértelműen fogalmazott:

„Fontos, hogy az emberek megértsék: semmi hasznuk nem lesz ebből.”

A legtöbb esetben a szervezet a szükséges vitaminokat szájon át bevitt tabletták vagy pezsgőtabletták útján is képes felvenni, az intravénás beadás pedig csak indokolt esetekben – például súlyos hiányállapotoknál – szükséges.

IV vitamin therapy delivers a liquid mixture of vitamins, minerals and antioxidants directly into your bloodstream through a vein, typically in your arm. It allows your body to swiftly absorb nutrients at measured doses. https://t.co/xWcEsHZjmK — Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) April 6, 2026

A rendszer vakfoltjai

A hermosillói tragédia egyik legfontosabb tanulsága, hogy a hivatalos engedélyek sem jelentenek feltétlen garanciát a biztonságra – jegyezte meg az El País.

A korábban idézett kutató, Adolfo Martínez szerint Mexikóban hiányzik az átlátható nyilvántartás a bezárt intézményekről és a kivetett büntetésekről, így a lakosság nem jut időben információhoz a kockázatokról. „Nincs megelőzési kultúra. Csak a tragédia után történik érdemi lépés” – mondta.

?? Clausuran clínica en #Hermosillo tras la mu3rte de 4 personas que se sometieron a un tratamiento intravenoso conocido como “suero vitaminado”https://t.co/e1dA5eE0J7 — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 4, 2026

Ez a jelenség nem kizárólag Mexikóra jellemző: a gyorsan terjedő „wellnessipar” sok országban lépésekkel a szabályozás előtt jár.

Az intravénás vitaminterápia térnyerése jól illeszkedik a modern egészség- és életmódtrendekhez, ahol a gyors megoldások, az azonnali hatás és a „biohackelés” egyre népszerűbb.

A mexikói eset azonban rávilágított: ami ártalmatlannak tűnik, az megfelelő szabályozás nélkül súlyos kockázatokat hordozhat.