ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
335.86
bux:
122647.44
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Energiaügyi Minisztérium/Facebook

Ahogy a kedves vevő óhajtja – Hátraarc jön az e-autók piacán?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Tömegesen fordítanak hátat elektromos autóknak a nagy globális autógyárak, mivel még mindig nagy a kereslet a benzines modellekre.

Látszólag rosszkor indult meg a trend: az iráni háború miatt drágult a benzin és az egekbe szökött a dízel ára. A nagy nemzetközi autógyárak épp ezelőtt kezdték el visszafogni a részben rájuk kényszerít elektromos átállási programot, mert nagy veszteségekre számítanak miatta.

A Financial Times jelentése szerint legkevesebb 12 globális gyártó húzta be képletesen szólva a kéziféket, azért, mert „makacsul tartja magát a belső égésű motorok iránti kereslet”. Egy további fontos ok: az Egyesült Államokban és Európában feladták a totális elektromos váltást forszírozó törvényeket.

A múlt héten a Honda döntött úgy, hogy megkegyelmez a belső égésű motoros autóknak – egy időre. A japán cég eddig azt tervezte, hogy 2040-re leáll a gyártásukkal. Azt is jelezte, hogy az elektromos program nyomán 16 milliárd dolláros veszteségekkel számol a következő két évben. A Mercedes-Benz, a Ford, a Stellantis és a Volvo is leparkolta a totális elektromos átállásról szóló terveit.

Az FT megjegyzi, hogy a gyártók sorában most a BMW-hez tartozó Rolls-Royce jelezte, hogy 2030 után is fog gyártani benzines meghajtású autókat.

A luxusmárkák között a Bentley és a Lotus és a középkategóriás Audi és Porsche már korábban jegelte az elképzelést, hogy négy év múlva már az összes új autója, vagy legalább 4/5-dük elektromos meghajtású lesz.

Ezek a gyártók úgy módosították terveiket, hogy kiterjesztik a hibrid-elektromos modellek gyártását.

A Volkswagen által birtokolt Lamborghini közben leállította első, teljesen elektromos modellje, a Lanzador gyártási terveit. Az elképzelés eddig az volt, hogy az első darabok 2030-ban jelennek meg a piacon.

„A Lamborghinit vezetők számára az érzelmi kapocs az, ahogyan vibrál az autó, ahogy vezeted, ahogy fékezel... a teljesen elektromos kocsik elutasításának egyik legnagyobb oka az, hogy eltűnt a motor hangja” – mondta Stephan Winkleman, a cég vezérigazgatója.

Egy ilyen hatalmas hajót, mint az autóipar csak lassan lehet új irányba kormányozni és emiatt most kezdenek megjelenni a szabályozók által korábban diktált elektromos átállás eredményei. Az amúgy is lassan reagáló luxus-szegmensben a Rolls-Royce rukkolt ki 2023-ban első elektromos modelljével, a Ferrari pedig májusban kezdi el fogadni a megrendeléseit első, teljesen elektromos autójára. A Bentley első elektromos kocsija pedig csak jövőre jön ki.

Közben változott a világ – az Egyesült Államokban Donald Trump került hatalomra. Az új amerikai kormányzat visszavonta az elektromos kocsik vásárlóinak adott adókedvezményeket, visszafogta a töltőhálózatba történt befektetéseket és még az emissziós határértékeken is lazított – amit követett az Európai Unió hasonló lépése. Az FT számításai szerint az elektromosítási tervek változása 75 milliárd dollárjába került a nemzetközi autópiarnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Ahogy a kedves vevő óhajtja – Hátraarc jön az e-autók piacán?

e-autó

autó

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség
Orbán Viktor országjárásának hétfői állomásán Kecskeméten mondott beszédet.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Az Apple bejelentette, hogy idén június 8. és 12. között rendezi meg éves fejlesztői világkonferenciáját (WWDC). A vállalat ezen az eseményen várhatóan bemutatja régóta várt mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és az iOS 27 operációs rendszert - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

A technológia olyan gyorsan változik, hogy amit ma biztosnak látunk, az néhány hónap múlva már teljesen más képet mutathat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

Iran's parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays "speculation about meetings" in a "fluid situation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 15:28
Tényleg összeállt a NATO-koalíció a Hormuzi-szoros megnyitására
2026. március 23. 12:46
Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
×
×