Vadászgépek az égen, gyártósorok a földön: átfogó védelmi fejlesztések Szlovákiában

A hírek a légierőtől a szárazföldi haditechnikán át egészen a lőszergyártásig érintik a szlovák védelmi képességeket. Az amerikai Lockheed Martin fegyvergyártó vállalat befejezte a Szlovákiának szánt F–16-os vadászgépek gyártását. Pozsony még 2018 végén írt alá szerződést 14 darab F–16 Block 70 típusú harci repülőgép beszerzéséről, amelyek a korábban használt MiG–29-eseket váltják le. Ezeket a MiG-eket Szlovákia időközben az orosz támadás alatt álló Ukrajnának adta át.

Az F–16-osok szállítása a világjárvány miatt csúszott. Eddig hét gép érkezett meg az országba, az első kettő tavaly júliusban landolt a kuchyňai katonai repülőtéren. E héten további három vadászgép érkezik, a teljes flotta pedig fokozatosan, 2027-ig állhat szolgálatba. A Lockheed Martin szerint az F–16-osok lehetővé teszik, hogy Szlovákia önállóan biztosítsa légterének védelmét, és aktívan részt vegyen a NATO légtérellenőrzési feladataiban. A gépek teljes mértékben kompatibilisek a szövetség rendszereivel.

A szárazföldi haderő fejlesztéséhez kapcsolódik egy rekordnagyságú ipari beruházás is.

A következő négy évben összesen négyezer Tatra katonai teherautót gyártanak le Szepsiben, a megrendelés értéke meghaladja az egymilliárd eurót. Erről Robert Kaliňák védelmi miniszter számolt be a Czechoslovak Group képviselőivel közösen.

A megrendelést a Tatra Defence Slovakia kapta egy délkelet-ázsiai megrendelőtől, a gyártást az MSM Land Systems biztosítja. Mindkét vállalat a cseh Czechoslovak Group cégcsoporthoz tartozik. A beruházásnak köszönhetően mintegy 300 új munkahely jön létre Szepsiben. A helyszínen nemcsak teherautókat gyártanak majd, hanem önjáró lövegeket, vontatott tarackokat és gyalogsági harcjárműveket is javítanak. A vállalat vezetése szerint a gyártás felfuttatása komoly toborzási és képzési feladatot jelent.

A védelmi ipari fejlesztések harmadik fontos eleme a lőszergyártást érinti.

A máriatölgyesi ZVS holdingnál kedden új gyártósort helyeztek üzembe a nagy kaliberű tüzérségi lőszerek gyártására. A beruházás értéke – a kapcsolódó infrastruktúrával együtt – megközelíti a 100 millió eurót. Az új, nagymértékben automatizált technológia évente mintegy 280 ezer darab, 155 milliméteres lövedék előállítását teszi lehetővé csak Máriatölgyesen, országos szinten pedig jövőre akár egymillió darab is készülhet. „Világszinten az első öt között leszünk, Európában pedig talán a második helyen a nagy kaliberű lőszerek gyártásának mennyiségét tekintve” – jegyezte meg Robert Kaliňák védelmi miniszter, aki szerint Szlovákia ezáltal jelentős szerepet tölthet be a szövetséges országok ellátásában is.