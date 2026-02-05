ARÉNA - PODCASTOK
Az Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatalának képén Mohamed bin Zájed an-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke (j2), Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (j), Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnöksége hírszerzõ fõcsoportfõnökségének parancsnoka (b2) és Jared Kushner, Donald trump amerika elnök veje és tanácsadója (b) az Emírségek szervezésében tartott, az ukrajnai háború lezárására irányuló orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson Abu-Dzabiban 2026. január 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Bár a felek „konstruktívnak” nevezték az Abu-Dzabiban folyó amerikai-orosz-ukrán béketárgyalásokat, Moszkva közölte: addig harcol, amíg „Ukrajna meg nem hozza a megfelelő döntést”. Közben az ukránok szerint az oroszok súlyos légicsapásokat hajtottak végre.

A héten felújították az háromoldalú tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárásáról és ezek csütörtökön annak ellenére folytak már második napja, hogy Oroszország közben masszív légicsapásokat hajtott végre.

Az Ukrainszka Pravda című lap azt jelentette, hogy szerdán – azaz a tárgyalások első napján – Donyeck, Herszon és Zaporizzsje megyéket érték csapások és ezekben 12 ember meghalt és 29-en megsebesültek.

Az oroszok viszont közölték, hogy orosz régiók felett 95 ukrán drónt lőttek le, és hogy az ukrán fegyveres erők egy lakóházat támadtak drónnal az úgynevezett Luganszki Népköztársaság területén, öt ember sebesülését okozva.

Mindezek ellenére Kirill Dmitrijev, az Orosz Szuverén Befektetési Alap vezetője, aki Putyin elnök de facto összekötője Washingtonnal, arról beszélt, hogy „jó és pozitív előrehaladás van a konfliktus rendezésében”.

A Kreml hivatalos szóvivője, Dmitrij Peszkov viszont arra figyelmeztette Kijevet: Oroszország addig nem adja fel a harcot, amíg Kijev „nem hozza meg a helyes döntéseket”. Ezzel minden bizonnyal a fő vitás pontra utalt, hogy Ukrajna adja fel a Donbász még általa ellenőrzött területeit. Többször elhangzott már, hogy az ukránok számára ez az úgynevezett „erődvárosokból” – például Kramatorszkból vagy Szlovjanszkból – való távozást jelenti.

A potenciális alku eme részét bíráló kommentátorok szerint ezzel fennállna a veszély, hogy Ukrajna tálcán kínálná fel a lehetőséget egy későbbi orosz támadásra.

Érdekes módon az ukrán küldöttség vezetője, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács főnöke is „alaposnak és produktívnak” nevezte az eheti megbeszéléseket, amelyeken szavai szerint „konkrét és gyakorlatias lépésekről tárgyaltak” – külön munkacsoportokban. Hogy ezek mik lehetnek, arról nem szólt, de Zelenszkij elnök közölte: újabb fogolycserére számít a közeljövőben.

Zelenszkij is arról beszélt, hogy a háború éveiben 55 ezer ukrán katona halt meg, ami éles kontrasztban áll ama NATO-s és ukrán állításokkal, hogy az oroszok halottai és sebesültjei meghaladják az 1 millió főt. Közben a Kreml azt erősítette meg, hogy Moszkvában „alacsony szintű” orosz-francia tárgyalások zajlanak Emmanuel Macron francia elnök küldöttével.

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket"

