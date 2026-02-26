ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 26. csütörtök
Két férfi egy szénbányában.
Nyitókép: Pixabay

Történelmi fordulat Csehországban: véget ért a feketeszén-bányászat 250 éves korszaka

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Furcsa fordulat történt a csehországi szénkitermelésben: a hivatalos adatok szerint tavaly 25,6 millió tonna szenet termeltek ki, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez azért érdekes, mert az ország hosszú távon éppen a szén fokozatos kivezetésére készül: több mint 250 év után februárban megszűnt a feketeszén-kitermelés az országban.

A kitermelés döntő részét, mintegy 95 százalékát továbbra is a barnaszén adja. Ebből 24,3 millió tonnát bányásztak, főként ipari és energetikai célokra. A barnaszenet külszíni fejtéssel nyerik ki, elsősorban az ország északnyugati részén, és bár egyelőre fontos energiaforrás, ezt is néhány éven belül kivezetik.

Közben azonban egy korszak végleg lezárult: több mint 250 év után megszűnt a feketeszén-kitermelés az országban. Az utolsó bányában, a karvinái ČSM bányában február elején hozták felszínre az utolsó csillét. A bánya üzemeltetője, az állami ellenőrzés alatt álló OKD vállalat az elmúlt évtizedekben fokozatosan zárta be létesítményeit, mivel a kitermelés gazdaságilag egyre kevésbé érte meg.

A feketeszén-termelés tavaly már csak 1,28 millió tonnát tett ki, ami 5 százalékos csökkenés egy év alatt. Ennek nagy része kokszolható szén volt, amelyet főként az acélipar használ. A vállalat szóvivője, Barbora Černá Dvořáková szerint egyszerű a helyzet: ma már nincs elegendő hazai vevő a feketeszénre, és az alacsony árak miatt a kitermelés veszteségessé vált.

A folyamat hátterében nemcsak gazdasági, hanem politikai döntések is állnak.

Csehország célja, hogy legkésőbb 2033-ig teljesen megszüntesse a szén felhasználását az energiatermelésben.

Ez összhangban van az Európai Unió klímapolitikájával is, amely a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítását ösztönzi.

A bányászszakszervezet vezetője, Štefan Pinter szerint a változás elkerülhetetlen volt. Mint mondta, csökkent a kereslet, alacsonyak az árak, és minden energetikai vállalat kénytelen alkalmazkodni az új körülményekhez.

A feketeszén eltűnése ugyanakkor nem veszélyezteti érdemben az ország energiaellátását.

Az áramtermelés egyre nagyobb részét atomerőművek adják, miközben a szén szerepe folyamatosan csökken.

A bezárás viszont komoly társadalmi következményekkel járhat, különösen a bányavidékeken, például Karviná térségében, ahol a bánya az egyik legnagyobb munkaadó volt. A vállalat jelenlegi mintegy 2300 dolgozójának többsége nyugdíjba vonulhat, de sokan új munkahely keresésére kényszerülnek.

Csehország ezzel csatlakozott azokhoz az európai országokhoz, amelyek már felhagytak a feketeszén kitermelésével, és ezzel egy több évszázados ipari hagyomány ér véget. Az Európai Unióban ma már csak Lengyelországban működnek ilyen bányák, ott is jelentős állami támogatással.

Kezdőlap    Tudósítóink    Történelmi fordulat Csehországban: véget ért a feketeszén-bányászat 250 éves korszaka

csehország

tudósítóink

szénbányászat

