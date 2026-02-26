Történelmi fordulat Csehországban: véget ért a feketeszén-bányászat 250 éves korszaka

A kitermelés döntő részét, mintegy 95 százalékát továbbra is a barnaszén adja. Ebből 24,3 millió tonnát bányásztak, főként ipari és energetikai célokra. A barnaszenet külszíni fejtéssel nyerik ki, elsősorban az ország északnyugati részén, és bár egyelőre fontos energiaforrás, ezt is néhány éven belül kivezetik.

Közben azonban egy korszak végleg lezárult: több mint 250 év után megszűnt a feketeszén-kitermelés az országban. Az utolsó bányában, a karvinái ČSM bányában február elején hozták felszínre az utolsó csillét. A bánya üzemeltetője, az állami ellenőrzés alatt álló OKD vállalat az elmúlt évtizedekben fokozatosan zárta be létesítményeit, mivel a kitermelés gazdaságilag egyre kevésbé érte meg.

A feketeszén-termelés tavaly már csak 1,28 millió tonnát tett ki, ami 5 százalékos csökkenés egy év alatt. Ennek nagy része kokszolható szén volt, amelyet főként az acélipar használ. A vállalat szóvivője, Barbora Černá Dvořáková szerint egyszerű a helyzet: ma már nincs elegendő hazai vevő a feketeszénre, és az alacsony árak miatt a kitermelés veszteségessé vált.

A folyamat hátterében nemcsak gazdasági, hanem politikai döntések is állnak.

Csehország célja, hogy legkésőbb 2033-ig teljesen megszüntesse a szén felhasználását az energiatermelésben.

Ez összhangban van az Európai Unió klímapolitikájával is, amely a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítását ösztönzi.

A bányászszakszervezet vezetője, Štefan Pinter szerint a változás elkerülhetetlen volt. Mint mondta, csökkent a kereslet, alacsonyak az árak, és minden energetikai vállalat kénytelen alkalmazkodni az új körülményekhez.

A feketeszén eltűnése ugyanakkor nem veszélyezteti érdemben az ország energiaellátását.

Az áramtermelés egyre nagyobb részét atomerőművek adják, miközben a szén szerepe folyamatosan csökken.

A bezárás viszont komoly társadalmi következményekkel járhat, különösen a bányavidékeken, például Karviná térségében, ahol a bánya az egyik legnagyobb munkaadó volt. A vállalat jelenlegi mintegy 2300 dolgozójának többsége nyugdíjba vonulhat, de sokan új munkahely keresésére kényszerülnek.

Csehország ezzel csatlakozott azokhoz az európai országokhoz, amelyek már felhagytak a feketeszén kitermelésével, és ezzel egy több évszázados ipari hagyomány ér véget. Az Európai Unióban ma már csak Lengyelországban működnek ilyen bányák, ott is jelentős állami támogatással.