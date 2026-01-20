ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.28
usd:
328.58
bux:
121282.66
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kalifornia állam kormányzója élesen bírálta Európát, amely szerinte szánalmas választ ad Donald Trump Gröndlandra benyújtott követelésére. Miközben az EU gazdasági szuperfegyvere bevetésén gondolkodik, Trump nekiment közeli szövetségesének, Nagy-Britanniának is. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Trump nemezise Európát ostrozza – előkerülhet a gazdasági „páncéltörő”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Kalifornia állam kormányzója élesen bírálta Európát, amely szerinte szánalmas választ ad Donald Trump Gröndlandra benyújtott követelésére. Mindeközben az EU gazdasági szuperfegyvere bevetésén gondolkodik.

„Legyetek már gerincesek!” – ezt üzente Gavin Newsom kaliforniai kormányzó az Európai Uniónak. Szerinte Európának az eddigi morgolódás és alibi-csapatvezénylés helyett keményebb választ kéne adni a Grönlandra szemett vetett Donald Trumpnak.

Gavin Newsom a Davosi Világgazdasági Fórumon válaszolt a Sky News kérdésre, hogy van-e üzenete Európának. „Itt az ideje kihúzni magatokat, legyetek komolyak, ne legyetek tettestársak. Legyen gerincetek! Nem bírom nézni, hogy ahogy az emberek meghunyászkodnak. Jobb lett volna egy rakomány térdvédővel érkeznem a nemzetközi vezetők számára. Ők koronánat, meg Nobel-díjakat osztogatnak. Nem látják, mennyire szánalmasan néz ez ki a világszínpadon... Ez zavarbaejtő!”

Kalifornia állam kormányzójáról ugyanakkor fontos tudni, hogy Donald Trump elnök egyik nagy nemezise. A Los Angeles-i tüzek idején Trump keményen belegyalogolt a kormányzóba és őt tette felelőssé azért, hogy egész negyedek leégtek.

Így, szerinte az amerikai elnök immár nem ért a diplomácia nyelvén: „Ő egy T-Rex. Ha enyelegsz vele, felfal” – utalt a korábbi európai magatartásra, amely a Trump-felé való hízelgésre épült, abban a hitben, hogy az elnök barátságosabb lesz az unióval. A Dániát támogató EU-államokkal szemben belengetett büntetővámokkal azonban Trump hasonló helyzetet akar teremteni, mint amikor a pénzügyi válságba került cári Oroszország fillérekért eladta Alaszkát – igaz, az Egyesült Államokban akkor még sokan ellenezték az északi terület megvásárlását.

Gazdasági „páncéltörő”

Az unió közben gazdasági szuperfegyvere, az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument – ACI), magyaros rövidítéssel az ACI első ízben történő bevetését fontolgatja. Ez lehetővé teszi a hozzáférés blokkolását az unió masszív, 500 millió fogyasztót számláló piacához.

Ami nemcsak az amerikai autókat, motorokat, whiskeyt, de befektetéseket, közbeszerzésben való részvételt és digitális szolgáltatásokat is kitiltana – kérdés, mi történne többszáz millió ember gmail postafiókjával vagy okostelefonjával?

Az sem világos, hogy Európára nézve milyen következményekkel járna a gazdasági „páncéltörő kilövése”. Németország és Olaszország ezért körültekintő hozzáállást sürget – ami a kaliforniai kormányzó szemében a gyengeség megnyilvánulása lehet.

Igen, de ő pedig úgy sürgeti az ellenfelével szembeni fellépésre az európaiakat, ahogy az iráni sah fia és Trump a teheráni tüntetőket, akik aztán annyit láttak a beígért segítségből, hogy a brutális rendszer a helyén maradt, csak egy időre visszafogta a brutalitást. Az EU minősített többséggel dönthet a gazdasági szuperfegyver bevetéséről, ami így is hónapokig tartana.

Közben Macron francia elnök is burkoltan bírálta európai kollégáit és környezete azt sugallta, hogy saját terve van a Grönland körüli helyzet kezelésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Trump nemezise Európát ostrozza – előkerülhet a gazdasági „páncéltörő”

egyesült államok

európa

donald trump

grönland

davos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő
Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.
 

Tóth Alex eladásával új fejezet nyílhat a magyar futballban

Büvős kocka, bűvös Alex

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.
 

Füstbe borult az Európai Parlament és környéke – képek

Orbán Viktor videón üzent, Magyar Pétert felkérdezték a strasbourgi gazdatüntetésen

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Trump's demands over Greenland are a rude awakening in a moment fraught with risk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 20. 22:15
Lavírozni kényszerül a cseh vezetés az európai és az amerikai álláspont között
2026. január 20. 19:36
Zelenszkij csak Trump miatt menne Davosba
×
×
×
×