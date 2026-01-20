Trump nemezise Európát ostrozza – előkerülhet a gazdasági „páncéltörő”

„Legyetek már gerincesek!” – ezt üzente Gavin Newsom kaliforniai kormányzó az Európai Uniónak. Szerinte Európának az eddigi morgolódás és alibi-csapatvezénylés helyett keményebb választ kéne adni a Grönlandra szemett vetett Donald Trumpnak.

Gavin Newsom a Davosi Világgazdasági Fórumon válaszolt a Sky News kérdésre, hogy van-e üzenete Európának. „Itt az ideje kihúzni magatokat, legyetek komolyak, ne legyetek tettestársak. Legyen gerincetek! Nem bírom nézni, hogy ahogy az emberek meghunyászkodnak. Jobb lett volna egy rakomány térdvédővel érkeznem a nemzetközi vezetők számára. Ők koronánat, meg Nobel-díjakat osztogatnak. Nem látják, mennyire szánalmasan néz ez ki a világszínpadon... Ez zavarbaejtő!”

Kalifornia állam kormányzójáról ugyanakkor fontos tudni, hogy Donald Trump elnök egyik nagy nemezise. A Los Angeles-i tüzek idején Trump keményen belegyalogolt a kormányzóba és őt tette felelőssé azért, hogy egész negyedek leégtek.

Így, szerinte az amerikai elnök immár nem ért a diplomácia nyelvén: „Ő egy T-Rex. Ha enyelegsz vele, felfal” – utalt a korábbi európai magatartásra, amely a Trump-felé való hízelgésre épült, abban a hitben, hogy az elnök barátságosabb lesz az unióval. A Dániát támogató EU-államokkal szemben belengetett büntetővámokkal azonban Trump hasonló helyzetet akar teremteni, mint amikor a pénzügyi válságba került cári Oroszország fillérekért eladta Alaszkát – igaz, az Egyesült Államokban akkor még sokan ellenezték az északi terület megvásárlását.

Gazdasági „páncéltörő”

Az unió közben gazdasági szuperfegyvere, az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument – ACI), magyaros rövidítéssel az ACI első ízben történő bevetését fontolgatja. Ez lehetővé teszi a hozzáférés blokkolását az unió masszív, 500 millió fogyasztót számláló piacához.

Ami nemcsak az amerikai autókat, motorokat, whiskeyt, de befektetéseket, közbeszerzésben való részvételt és digitális szolgáltatásokat is kitiltana – kérdés, mi történne többszáz millió ember gmail postafiókjával vagy okostelefonjával?

Az sem világos, hogy Európára nézve milyen következményekkel járna a gazdasági „páncéltörő kilövése”. Németország és Olaszország ezért körültekintő hozzáállást sürget – ami a kaliforniai kormányzó szemében a gyengeség megnyilvánulása lehet.

Igen, de ő pedig úgy sürgeti az ellenfelével szembeni fellépésre az európaiakat, ahogy az iráni sah fia és Trump a teheráni tüntetőket, akik aztán annyit láttak a beígért segítségből, hogy a brutális rendszer a helyén maradt, csak egy időre visszafogta a brutalitást. Az EU minősített többséggel dönthet a gazdasági szuperfegyver bevetéséről, ami így is hónapokig tartana.

Közben Macron francia elnök is burkoltan bírálta európai kollégáit és környezete azt sugallta, hogy saját terve van a Grönland körüli helyzet kezelésére.