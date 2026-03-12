Nincs vesztenivalója a Ferencvárosnak a Braga ellen

A Fradi teljesítménye visszaesett a ligaszakasz végére, emiatt playoff körre kényszerült, de azt sikerrel vívta meg a bolgár Ludogorec ellen. A razgradi döntetlen után Budapesten nyerni tudott, ezzel továbbjutott.

Már a playoff kör előtt ismert volt, hogy továbbjutás esetén portugál ellenfél következik, ez lehetett volna az FC Porto és a Sporting Braga. Utóbbi lett, alighanem szinte minden ferencvárosi szurkoló örömére.

A portugál csapat a negyedik helyen áll hazája bajnokságában, a hétvégén némi szerencsével – a 96. percben értékesített tizenegyessel – szerzett pontot a lisszaboni Sporting ellen. Leghíresebb játékosa a már 39 éves, 146-szoros portugál válogatott João Moutinho. Túl van már pályafutása zenitén, de még a mostani idényben is 42 meccsen játszott már – eddig.

Rajta kívül a keret három legnagyobb tudású játékosa a cseh kapus, Lukáš Horníček, az uruguayi Rodrigo Zalazar és a korábbi Barcelona-védő, Pau Víctor.

Bár Dibusz Dénes védett a legutóbbi két tétmérkőzésén a Ferencvárosnak, a klub nem „cserélte őt be” a keretbe, így a zöld-fehérek jelenlegi legtöbbszörös válogatottja biztosan nem lép pályára. Minden bizonnyal Gróf Dávid lesz a kapus.

Robbie Keane tavaszi nemzetközi kupamérkőzéseken (is) élt azzal, hogy nem kell feltétlenül magyar mezőnyjátékosokat a kezdő tizenegybe állítania, várhatóan most sem lesz sok – ha lesz egyáltalán.

A Fradi 2026-ban négy nemzetközi kupamérkőzésen szerepelt, akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozása óta négy Európa-liga-mérkőzést vívott. Az első kettőn még nem játszhattak az új szerzemények, akik közül Mariano Gómez abszolút alapember lett februárban.

Ami a várható összeállítást illeti, Gróf Dávid, valamint a védelmi hármas (Cissé, Raemaekers, Gómez) nagy valószínűséggel kezd, noha a francia-szenegáli védő a Ludogorec elleni visszavágó óta nem játszott. Makreckis, Kanikovszki és Cadu is játszik, jó eséllyel, vagy Abu Fani vagy Zachariassen lehet a negyedik középpályás. Esetleg Jonathan Levi. Elől Yusuf játszott minden eddigi idei kupameccsen, mellett bár legutóbb Joseph kezdett, inkább Franko Kovačević bevetése valószínűbb.

A Ferencváros a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából különleges, limitált kiadású mezzel tiszteleg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ebben a szerelésben játszik a csapat a Braga ellen. A mérkőzés 21 órakor kezdődik.