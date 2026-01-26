Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

Az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE szövetségi ügynökei egy idő után el fogják hagyni Minneapolis városát – ezt jelentette be Donald Trump. Az elnök azután közölte ezt, hogy a hétvégén összecsapások törtek ki, miután egy tüntetések az ügynökök lelőttek egy amerikai férfit.

Az elnök nem közölt konkrét menetrendet a kivonulásról, de azt mondta: „egy ponton el fogunk menni, kiváló munkát végeztek”.

A Fehér Házra egyre nagyobb nyomás nehezedik a 37 éves Alex Pretti halála miatt. A kórházi ápolót szombaton lőtték le egy dulakodást követően az ICE ügynökei. Pretti két nő segítségére sietett, akiket a taktikai felszerelésbe öltözött ügynökök durván félrelöktek.

Ami ezután történt, azt több, helyszíni videóból lehet némileg rekonstruálni. Úgy tűnik, hogy Pretti az övén egy pisztolyt viselt – amire a helyi törvények szerint joga volt. A fegyver nem, csak egy mobiltelefon volt a kezében, amikor az ügynökök és a nők közé lépett.

Az egyik videón azt látni, hogy egy pisztolyt – valószínűleg Pretti fegyverét – tartó ügynök elsiet a dulakodás helyszínéről, majd rövid időn belül lövések sorozata dördül el. A videók további vizsgálata arra utal, hogy a kérdéses fegyver sülhetett el az ügynök kezében, ami után társai több golyót is beleeresztettek a földön fekvő, fegyvertelen férfibe.

Trump elnök, aki sokáig nem reagált az esetre, kétszer is elutasította annak megválaszolását, hogy szerinte jogszerű volt-e a halálos lövés. A Wall Street Journalnek mindössze annyit mondott: vizsgálják és később döntenek.

Viszont ez jóval visszafogottabb reakció volt, mint amit kormányzata több illetékesétől lehetett hallani, akik nagyon gyorsan Prettit tették felelőssé a haláláért, sőt „belföldi terroristának” és „potenciális merénylőnek” nevezték.

Ez volt a második eset, hogy ICE-ügynökök egy amerikai állampolgárt lőttek le,

aminek nyomán vasárnap este tüntetők vonultak Minneapolis utcáira, majd megrohamoztak egy Hilton szállodát, ahol feltételezések szerint a szövetségi ügynökök laktak. Ablakokat törtek be, a homlokzatra pedig a „Takarodj, ICE” feliratot fújták fel.

Trump reakcióját valószínűleg befolyásolta az amerikai konzervatívok által szinte szentként kezelt fegyvertartási jog, aminek kapcsán az ellentmondásos NRA, a Nemzeti Fegyvertartó Szövetség is hallatta a hangját: „ne bélyegezzék meg a jogkövető állampolgárokat” – mondta, ebben az esetben egy vélhetően liberális gondolkodású, de fegyvertartó polgárról.

Trump később úgy fogalmazott: nem szereti a lövöldözéseket, de azt sem, ha valaki fegyverrel jelenik meg egy tüntetésen. Viszont

hasonlóan az Epstein-ügyhöz, immár egyes konzervatívoknak sem tetszik, ami folyik.

Két republikánus szenátor, teljes körű, szövetségi és állami szintű vizsgálatot sürgetett. A tiltakozó-mozgalom szerint – amelynek van egy mérsékelt és egy militánsabb szárnya – Trump azért is küldte Minnesotába az ICE-t, mert feldühítette Tim Walz kormányzó, volt demokrata alelnökjelölt beszólása arról, hogy ő egy „fura alak”.

Korábban a Pentagon készültségbe helyezett 1500, a minnesotai híres fagyokat jól bíró, Alaszkában állomásozó légidesszantost egy esetleges bevetésre az államban.

A kormányzó viszont velük szemben az állami Nemzeti Gárdát helyezte készültségbe, ami miatt többen már nyíltan „polgárháborús hangulatról” beszéltek.