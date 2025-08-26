ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.99
usd:
339.89
bux:
105155.63
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatójuk végén az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Trump ideges Putyinra, miközben egyre durvább a drónháború

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ismét frusztrálja Donald Trumpot Vlagyimir Putyin. Az amerikai elnök szerint azért nem találkozik az orosz vezető Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, mert „nem kedvelik egymást”. Mindeközben a fronton élesedik a drónháború: az ukránok attól tartanak, az oroszok előnyre tehetnek szert e téren.

Donald Trump magabiztos volt az alaszkai csúcs és a washingtoni tárgyalások után: arról beszélt, hogy hamarosan szemtől szemben ülhet le egymással az orosz és az ukrán elnök. Most azonban úgy tűnik, Putyin halogat. Szergej Lavrov külügyminiszter ugyanis közölte, ehhez előbb részletes napirendet kell kidolgozni. Miért nem akarja Putyin a találkozót? Trump szerint azért, mert „egyszerűen nem szeretik egymást” Zelenszkijjel. „Nem tudom, hogy találkoznak-e, talán igen, talán nem” – mondja immár.

Az amerikai elnök elismerte, hogy csalódott a moszkvai vezető egymásnak ellentmondó szavai és tettei miatt. Mint – már nem először – elmondta, minden beszélgetésük jó hangulatban telik, majd „sajnos ismét bombák hullanak hullanak Kijevre”, amitől ő nagyon dühös lesz. Ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy békét lehet kötni. Washington részéről Trump biztonsági garanciákat ígért: a közvetlen katonai részvételt ugyan kizárta, de lebegette az amerikai légi támogatást és a NATO-val való koordinációt.

További részleteket hétfőn sem volt hajlandó elárulni, de annyit hozzátett: beszélt Putyinnal „a nukleáris fegyverek korlátozásáról”, különös tekintettel arra, hogy Kína néhány éven belül „beérheti őket”.

Mindeközben Ukrajnában egy másik fronton alakult ki bizonytalanság. Az ukránok attól tartanak, hogy elveszítik kezdeti előnyüket a drón-alapú hadviselésben. A Sky News riporterei bejutottak egy titkos dróngyárba, ahol önkéntesek részvételével született egy komoly hadiipari vállalkozás. Kezdetben havonta száz darabot szereltek össze, ma már ennek ezerszeresét, de ez sem elég. A gyártás helyszíne folyamatosan változik, mert az orosz légierő rendszeresen célba veszi a fegyverüzemeket.

A drónok között van, amelyik robbanóanyagot szállít, mások hat kilométer magasra emelkednek, hogy orosz kémdrónokat vagy akár repülőgépeket támadjanak. Az ukrán innováció azonban egyre nehezebben tartja a lépést:

Oroszország iráni és kínai segítséggel saját gyárakat épített, és naponta több száz támadódrónt vet be.

„A katonáinktól minden nap azt halljuk, hogy jobb, gyorsabb és magasabbra repülő drónok kellenek, mert az oroszoknak sok katonájuk és járművük van” – mondta a cég egyik munkatársa.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett: az oroszok növelték a darabszámot, Kijev viszont forráshiány miatt nem tudta felfuttatni a termelést. Az ukrán fejlesztők attól tartanak, hogy elvesztik a légi fölényt, és a Nyugat nem tesz eleget, hogy segítsen tartaniuk a frontot a drón-alapú hadviselésben. Az oroszok már továbbfejlesztették az iráni tervezésű Sahíd drónokat és előretörtek az üvegszálas kábel-vezérlésű, zavarás-biztos drónok gyártásában. Közben videókat tesznek közzé arról, hogyan veszik át az irányítást az ukrán drónok felett és vezetik azokat a földnek.

Napjainkban a harctéri támadások mintegy nyolcvan százalékát drónok útján indítják – aki ezen a téren előnyt szerez, az nemcsak ebben a háborúban, hanem a jövő konfliktusaiban is döntő fölénybe kerülhet. Drónok védik a Donbász még ukrán kézen lévő „erőd városait” – Kramatorszkot és Szlovjanszkot.

Trump elnök közben azt mondja, ha a két vezető végül mégsem ül tárgyalóasztalhoz, annak „nagyon komoly következményei” lehetnek Oroszország számára. A béke tehát továbbra is távoli, miközben az ukrán égen egyre hevesebb dróncsaták zajlanak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Trump ideges Putyinra, miközben egyre durvább a drónháború

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

drón

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink ukrajnai finanszírozását is, amely a lengyel kormányfő-helyettes szerint ezáltal megszűnhet. Az elnöki hivatal időközben cáfolta, hogy veszélyben lenne az ukránok Starlink-hozzáférése, amely leginkább a frontvonalon harcoló katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban flagship egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 18:07
Izrael nem áll meg, pedig otthon a túszokért tüntetnek, külföldön pedig a megölt gázaiak miatt tiltakoznak
2025. augusztus 25. 20:55
Dühöngenek a britek: egyre több illegális migráns üdül a szállodákban
×
×
×
×