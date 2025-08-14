Kitoloncolhatnak Angliából egyes nyaralni induló uniós polgárokat

A brit letelepedési papírra váró uniós polgárok számára jobb lemondani a nyaralásról vagy a családi látogatásról – ez derült ki jogvédők panaszából, amely szerint a panaszosok akár azzal is szembesülhetnek, hogy származási országukba toloncolják vissza őket.

Az uniós polgárok jogait felügyelő független jogvédő szervezet, az IMA szerint őket nem lenne szabad kitoloncolni, ám az utóbbi hónapokban több ilyen eset is előfordult. Az intézmény szerint azoknak, akik érvényes „kérelemigazolással” – azaz a Certificate of Application dokumentummal – rendelkeznek, joguk van a ki- és belépéshez az Egyesült Királyság területére, még akkor is, ha még meg nem hozták meg a döntést a letelepedési kérelmükről. A szervezet komoly aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy

a várakozási idő alatt sokan nem merik elhagyni az országot, mert félnek attól, hogy visszatéréskor feltartóztatják őket a határon.

Ennek ellenére több példa is mutatja, hogy a gyakorlatban az érvényes papírok sem nyújtanak garanciát. Egy 34 éves spanyol nő – akit a Guardian című lap tudósításában csak Mariaként említ – brit férjével élt az országban, és karácsonykor Spanyolországba utazott, hogy meglátogassa nővérét és annak újszülött gyerekét.

Amikor visszatért, a lutoni repülőtéren feltartóztatták, egy éjszakára őrizetbe vették, majd kitoloncolták, noha a kezében volt a brit belügyminisztérium által kiállított igazolás is.

Hasonlóan járt egy görög ciprusi férfi, aki novemberben egy amszterdami út után érkezett vissza Skóciába. Őt három nap haladékkal engedték be, hogy munkahelyi és lakásügyeit elintézze, majd el kellett hagynia az országot. Az sem segített, hogy munkaadója, egy motorkerékpár-kereskedő cég vezetője „példás” dolgozójának nevezte.

Miranda Biddle, az IMA vezérigazgatója hangsúlyozta: az az EU-polgár, aki érvényes kérelmi igazolással rendelkezik, jogosult az ország elhagyására és újbóli belépésre, ha a határon további dokumentumokat tud bemutatni. A szervezet szerint a határőrségnek adott belügyminisztériumi útmutatás nem elég egyértelmű, ezért hivatalosan is kérték a szabályok pontosítását – különösen azelőtt, hogy bevezetik az új, ETA néven ismert elektronikus utazási engedélyeket. Ezekre a letelepedési kérelemmel rendelkezők nem jogosultak, viszont mentességet sem élveznek.

Az igazolásokat birtoklók érdekvédelmi szervezete, a The 3 Million csalódottságát fejezte ki az IMA állásfoglalása miatt, mondván: ezzel gyakorlatilag elfogadják a határőrség gyakorlatát, hogy az utazókra hárítják a már a brexit előtti életvitelszerű tartózkodás bizonyítását, pedig ez nem az utazók dolga lenne. Szerintük a kérelmi igazolás önmagában elegendő bizonyíték.

A brit belügyminisztérium azt közölte: minden letelepedési kérelmi igazolással rendelkező személyt tájékoztatnak arról, hogy a belépéskor kérhetik tőlük a jogosultságot alátámasztó bizonyítékokat, és erről a határőrség is hivatalos útmutatást kapott.